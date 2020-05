Eugenio Derbez le confiesa a Aislinn ¡que no quería tenerla!

Aislinn Derbez invitó a su famoso padre a su podcast, en el que Eugenio hizo fuertes revelaciones sobre la paternidad

Aunque actualmente Eugenio Derbez lleva una relación cercana y armoniosa con sus cuatro hijos, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, hijos cada uno de una mamá diferente (para que no se peleen, dirían por ahí), su forma de enfrentar la paternidad, sobre todo con su primogénita, no fue con la mejor actitud, le confesó a su hija mayor en su podcast, La magia del caos.

© Proporcionado por TVyNovelas

Eugenio y Aislinn son muy unidos y así lo han expresado ambos, pues asegura el comediante que es ella quien más lo pone en su lugar, e incluso, su actual esposa, Alessandra Rosaldo, afirmó que gracias a ella, fue que este se decidió a pedirle matrimonio luego de varios años de noviazgo.

En el programa de Aislinn Derbez, al que invitó a su famoso padre, el creador de La familia P. Luche admitió primero sentirse muy nervioso de ser entrevistado por ella, y ya entrados en confianza, reveló que él nunca estuvo preparado para ser padre, y que precisamente con ella, que “La paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de: ‘Se acabó mi vida’. Mi primera impresión fue: ya adiós mi carrera, ya valió, no voy a poder lograr mis sueños”, exclamó con su peculiar tono de voz.

A pesar de que el también productor confesó haberse quedado “paralizado” con la noticia, pues pensaba que con esta responsabilidad debía ponerse a trabajar y dejar de lado sus estudios, admitió que en cuanto Ais nació, todas esas ideas negativas desaparecieron: “Luego te conocí, llegaste a mi vida finalmente, yo en la negación total, debo confesarlo, y en cuanto llegaste todo cambió”, le dijo amoroso a su entrevistadora.

La reacción de Aislinn ante las confesiones de su papá, fue preguntarle qué tanto cambió ese sentimiento, pues considera que los hombres no se enamoran tan rápido de los niños, y Eugenio admitió: “La mamá lo trae en el vientre y desde que siente el primer movimiento o desde que se entera, ya siente amor… En los hombres, es hasta que empieza a decirte ‘papá’”.

El hijo de la fallecida actriz del cine de oro, Silvia Derbez, reconoció que hasta que empezaron a convivir y sintió que el bebé respondió a sus juegos, llegó la emoción y el amor de padre: “Uno se tarda como ocho meses después de que nace y ustedes (mujeres) desde el embarazo, o sea, ustedes nos llevan año y medio, dos años antes de que uno se pueda conectar con el bebé, pero una vez que conecté contigo fue… De hecho, la frase de la película No se aceptan devoluciones, ‘Eres lo mejor que no quería que me pasar’”, fue escrita pensando en ti”, le dijo a Aislinn.

Respecto a lo dicho por Eugenio Derbez, la actriz de A la mala y La casa de las flores, recordó que su mamá, Gabriela Michel, no tiene una muy buena relación con su papá, por lo que cuando ella se enojaba con él, le echaba en cara que el cómico no quería tener hijos.

“Cuando mi mamá se enojaba muchísimo contigo y estaba así de: ‘No lo soporto’, me decía: ‘Tu papá no quería que yo te tuviera’ y yo decía: ‘Claro, qué tiene de malo que no me quisiera, pues tenía su propia vida, si no me conocía por qué me iba a querer’”, indicó la mamá de Kailani.

Reproductor de vídeo de: YouTube (Política de privacidad, Términos)

–

Me gusta: Me gusta Cargando...