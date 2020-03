Este virus no tiene compasión: Ricky Martin

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, pidió paciencia y no ser ingenuos ante la pandemia por coronavirus, por lo cual exhortó a la gente no salir de casa y no ser irresponsables ante la situación que se vive a nivel mundial.

“Qué loco todo esto, ¿verdad?, parece ciencia ficción. Y lo peor de todo es que no tenemos muchos datos, y a eso añádele un toque de negación de mucha gente que no tiene ni idea de la magnitud de este problema”, comenzó en un video difundido en redes sociales.