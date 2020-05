Esta es la fortuna de Millie Bobby Brown

Aunque su carrera todavía es corta, a sus 16 años Millie Bobby Brown ya ha logrado consolidarse entre el gusto del público juvenil, gracias a los proyectos en los que ha participado. Con ese éxito bajo el brazo ya posee una gran fortuna pero, ¿cuántos millones de dólares hay en su cuenta bancaria?

De acuerdo con el portal Deadline, Millie ganó 30 mil dólares por episodio durante las primeras dos temporadas de Stranger Things. Mientras que, en la tercera, Fox Business aseguró que obtuvo 350 mil por cada uno; esto significa que recibió 2.8 millones de dólares por los ocho capítulos.

© Instagram/Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown posee una fortuna de 10 millones de dólares.

Pero eso no es todo, en 2019 debutó en cine con Godzilla: King of the Monsters , donde le dieron un cheque por un millón de dólares y se espera que también aparezca en Godzilla vs. Kong , la próxima película de esta saga, cuyo estreno estaba contemplado para finales de 2020.

La joven también protagonizará la adaptación del libro The Thing About Jellyfish de Ali Benjamin y también la adaptación cinematográfica de la saga de Enola Holmes Mysteries.

Al mismo tiempo, Millie se está haciendo carrera en el modelaje desde 2017, cuando participó en la campaña By Appointment de Calvin Klein . Ese mismo año firmó un contrato con IMG Models y en 2018 tuvo una colaboración con la firma de ropa Moncler. En televisión ha hecho comerciales para bancos y marcas de tenis.

Hasta el momento ha acumulado una fortuna de 10 millones de dólares , pero, ¿en qué gasta su dinero? Todo parece indicar que la actriz invirtió en su propia marca de maquillaje vegano, Florence by Mills y una de sus premisas es que sea a un costo accesible, ya que está pensado para un mercado joven como ella.

Este proyecto nació de la necesidad de la propia Millie por encontrar productos de buena calidad y que se alinearan con sus ideologías. Así que, Florence by Mills , lleva el nombre de su bisabuela y un detalle muy interesante es que está avalada por la certificación PETA, ya que es vegana y libre de crueldad animal.

