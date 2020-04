“Espero que ella esté a salvo”: Sean Penn le manda mensaje a Kate del Castillo

Después de la polémica en la que estuvo envuelto el actor Sean Penn junto a la actriz mexicana, Kate del Castillo, poco se sabe si los dos aún mantienen contacto. A pesar de que lo sucedido entre ambos con El Chapo Guzmán, al parecer el estadunidense aún recuerda a la hija de Eric del Castillo.

De acuerdo con una entrevista para el programa Suelta la Sopa, el actor reveló que no ha vuelto a hablar con la productora, pero eso no impidió que le mandará un mensaje en plena contingencia sanitaria derivada del coronavirus.

“No tengo comunicación con Kat del Castillo, pero espero que ella y su familia estén a salvo de este virus”, dijo.

Esta entrevista fue hecha mientras el actor se encontraba en Malibú junto a su organización CORE (Community Organized Relief Effort), contó que la organización se une a la lucha contra el covid-19 y abrió un centro de pruebas gratuitas en dicho lugar.

Además, habló sobre el actor Tom Hanks quien hace unas semanas dio la noticia de que él y su esposa habían sido contagiados de coronavirus, pero afortunadamente ya estaban recuperados.

“No he hablado con Tom, pero me puse muy contento cuando me enteré que se había recuperado, pero tengo amigos que sí han salido afectados, incluyendo uno que murió”, comentó Sean Penn.

