¡En exclusiva! Ex de Frida Sofía confiesa la pérdida de su bebé y sus excesos

CHRISTIAN ESTRADA confiesa nuevos detalles sobre el aborto que se realizó FRIDA SOFÍA y el cariño que sentía por ALEJANDRA GUZMÁN

Christian Estrada habló en exclusiva para TVyNovelas. El exfutbolista está cansado de los ataques por parte de Frida Sofía y, aunque se había prometido no tocar el tema de Alejandra Guzmán, no aguantó más y volvió a dar la cara.

El dolor de no ser padre sigue presente en él y en su familia, por ello decidió confesarnos la verdad de su relación con ambas, y lo que pasó luego de que su expareja abortara sin tomarlo en cuenta: “Fue un shock, y es algo con lo que voy a vivir siempre porque me quitaron el sueño de ser papá”.

“A LA FRIDA DE AHORITA LA DESCONOZCO”

¿Cuándo llegaste a Estados Unidos?

Yo tenía tres años cuando mi madre se mudó con nosotros de México a California. Fue madre y padre para mis hermanos (gemelos) y para mí, era viuda, y así empezamos aquí. Hoy somos lo que somos gracias a ella, porque se la partió para seguir trabajando, poner comida en la mesa y sacarnos adelante.

¿Cómo recuerdas esa infancia sin padre?

Dura, nunca tuve ese padre con quien patear el balón, hacer cosas en motocicleta y todo eso que haces con la figura paterna. Pero bueno, tuve mucha madre, y ella siempre nos educó, enseñó valores y a ser unidos. La familia siempre por delante.

Sólo conocemos tu faceta de modelo pero, ¿a qué te dedicabas antes?

Yo empecé a jugar futbol desde los siete años, hasta que a los 19 me hice profesional, era el sueño de mi madre y lo hice por ella. Tiempo después, por lesiones, tuve que dejarlo y me metí al motocross; después fui banquero, aprendí mucho, y ahorita, gracias a Dios, soy empresario, estoy en planes de hacer mi marca de ropa de hombre junto con mis hermanos.

¿Cómo llegas a la vida de Frida y Alejandra?

Por mis hermanos, que son diseñadores; empezaron a trabajar con Alejandra y ella les comentó: “Preséntenme a su hermano”. Yo ni sabía que Alejandra tenía una hija. Vine a Florida, la conocí y se dieron las cosas.

¿Cómo era contigo?

Era diferente, te puedo decir que a la Frida de ahorita la desconozco. Era una joven contenta, alegre… Vivimos como tres o cuatro meses seguidos, una relación padre, llena de risas y viajes; me enamoré de ella, pero después empecé a darme cuenta de quién era realmente.

LE AGARRÉ MUCHO CARIÑO A ALEJANDRA GUZMÁN COMO SUEGRA”

¿Era una relación muy seria?

Sí, claro. Yo veía un futuro con Frida Sofía y los dos nos lo decíamos. Salíamos con su mamá, vivíamos como en una familia; le agarré mucho cariño a Alejandra Guzmán como suegra, e hice todo lo posible porque ella estuviera feliz y demostrarle el caballero que era con su hija.

¿Planearon al bebé?

Todo esto pasó en Nueva York, ambos estábamos muy enamorados y ella quería una nueva familia conmigo, y yo también. No lo planeamos con toda certeza, pero a la primera que lo intentamos se embarazó, y eso fue a pesar de todos los medicamentos que tomaba y los problemas que tenía; fue un verdadero milagro.

¿Cómo te enteraste, seguían juntos?

Ya estábamos alejados; ella se enteró, era Año Nuevo y yo estaba en Los Cabos, pero cuando me dijo, fui a verla y estaba lleno de ilusión, recuerdo que le dije: “Estoy muy feliz, gorda”, y la abracé, sentía una felicidad inmensa y todo era como empezar. Volvimos a estar juntos, hasta que me confesó que se había tomado algo para abortar.

¿Ya lo había hecho entonces?

Sí, y en ese momento decidí alejarme de ella, para mí era algo imperdonable. El embarazo de una mujer es una bendición, y qué culpa tenía la criatura de venir a este mundo; mi madre sabía la noticia y estaba superilusionada.

Ella asegura que fue por la relación que tuviste con su madre…

No, ella lo decidió. Dice como excusa que me acosté con su mamá o que era mal padre, yo siempre estuve ahí, y ahora se arrepiente del aborto, pero es porque sabe que siempre estuve ahí y fui un caballero con ella. Sigue con la conciencia de que estuvo mal lo que hizo.

“TOMABA MEDICAMENTOS Y ESO LA CONVERTÍA EN OTRA PERSONA”

¿Por qué la habías dejado?

Porque empecé a ver cosas que no me gustaban, tomaba medicamentos y eso la convertía en otra persona. Eso sumado a todo; yo siempre la quise ayudar y apoyar, lo sabe, le ofrecí ir a terapia y ayuda profesional, pero no se prestaba, y cuando una persona no se presta a que la ayuden, es mejor alejarte.

¿Te hubieras hecho cargo del bebé?

Cien por ciento; yo me enamoré de Frida Sofía, no de la hija de Alejandra Guzmán. Para mí fue un shock, y es algo con lo que voy a vivir siempre, porque me quitaron el sueño de ser papá. Me sigue doliendo, no te voy a mentir, yo lo pude haber criado.

Alejandra Guzmán hizo un comunicado en el que asegura que no tuvo una relación contigo, ni de amistad…

Ella sabe todo el respeto que le demostré, que quede en su conciencia. Si le llevé mariachis fue por el cariño que le tenía, esa vez hasta le llamé a Frida para ir juntos y caerle de sorpresa a su madre, pero no quiso.

¿Tuviste una relación con Alejandra Guzmán?

Ella y yo sabemos lo que pasó, y la respeto como mujer que es.

¿Qué sientes al verlas distanciadas y en una pelea de madre e hija?

Siento feo; para mí, mi madre es todo, nunca la trataría así. Espero que encuentren paz y tengan esa relación de madre e hija; es dolo- roso ver a una familia así. Frida es una mujer talentosa, inteligente y tiene muchas virtudes, así que espero se reconcilien.

“FRIDA HA TRATADO DE BUSCARME”

¿Has tenido contacto con Frida?

Ha tratado de buscarme, pero yo no quiero volver a caer en sus juegos o trampas. Yo sólo me quedo con lo bueno que tuvimos, y ojalá salga adelante con todo lo que sabe que hizo. Yo vivo con la conciencia tranquila.

¿Algo que quieras agregar?

Que la gente deje de buscar culpables, que no apoye su separación; tener una madre es lo más bonito, y es mejor que les brinden amor para que se reconcilien. Espero que no sigan los ataques hacia mí, porque siempre fui un caballero con Frida, y el ser papá junto a ella era una gran ilusión, y lo sabe.

