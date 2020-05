Eminem compartió su teléfono en Twitter y quiere que lo llames

Eminem acaba de tomar un gran riesgo en Twitter, decidió confiar en la buena voluntad de sus fanáticos y revelar su teléfono personal, asegurando que va a responder a cualquiera que le escriba.

En el año 2000, Eminem lanzó al mundo la canción Stan, junto con un video en el que mostraba a un fan obsesionado que le escribía cartas día y noche, esperando pacientemente para recibir una respuesta de su ídolo. En ese momento, la respuesta nunca llegó, Stan comenzó a desesperarse y, en su frustración, encierra a su novia en la cajuela del coche y la deja caer al vacío (la violencia doméstica es un tema recurrente en los videos de Eminem, lo hizo de nuevo en Love the Way You Lie, en colaboración con Rihanna, en el que Megan Fox interpreta a una mujer que es golpeada constantemente por su pareja).

Stan nunca recibe su respuesta, Eminem estaba tan ocupado en ese universo, que tardó demasiado en leer sus cartas, pero, ahora quiere cambiar eso, o más bien quiere darle a sus fanáticos la oportunidad de que se acerquen a él y hasta puedan tener una conversación.

En su cuenta de Twitter, el rapero escribió “”Querido Stan, tenía la intención de escribirte antes, pero estaba ocupado”, escríbeme un mensaje de texto, te devolveré el mensaje”, haciendo una referencia a una de sus canciones más famosas, y a uno de sus videos más polémicos.

En el mensaje también compartió un enlace a una página de comunidad, que, de acuerdo con los reportes, un nuevo servicio de redes sociales por teléfono. Después de abrir una página que se parece a una lista de contactos de iPhone, ofrece la opción de contactar a Eminem, aka Marshall Mathers, directamente.

Stan fue lanzada originalmente en el año 2000 y fue una colaboración con la cantante Dido (que ha estado muy desaparecida desde hace unos años), era el tercer sencillo del álbum The Marshall Mathers LP y contaba la historia de Stanley “Stan” Mitchell. La canción fue tan exitosa que fue nominada para varios premios y dio origen al término “stan”, que hace referencia a esas personas que son una mezcla de acosador y fanático con una muy fuerte obsesión por alguna celebridad o personaje.

No se conoce la razón por la que Eminem, que se convirtió en el artista con más álbumes vendidos en 2018, decidió hacerlo, pero tal vez está relacionado con el hecho de que se cumplen 20 años del The Marshall Mathers LP y a que, en tiempos de cuarentena, muchas otras celebridades han hecho un esfuerzo a través de sus redes sociales por conectarse más con sus fanáticos, aunque muchos prefieren compartir recetas de drinks o rutinas de ejercicios en lugar de ofrecerle su teléfono personal a millones de personas, que pueden o no usarlo con buenas intenciones.

Además, recientemente Eminem reveló que se enfrentó a un acosador que se metió sin permiso a su casa en Detroit (a Ariana Grande le pasó algo similar hace unos meses, con un fanático loco que supuestamente quería matarla, pero fue detenido antes de poder llegar a ella).

Eminem ha estado haciendo muchas cosas para ayudar a otros durante la pandemia, hace unas semanas repartió cientos de porciones de el famoso “Mom´s spaghetti” de su canción a los trabajadores que se encontraban ayudando a los afectados por la crisis en los hospitales de Detroit (y todo parece indicar que más porciones están en camino), y ahora quiere ser un “amigo” para sus fanáticos que se encuentran en cuarentena.

No sabemos cuántas llamadas ha recibido hasta el momento o qué tipo de mensajes le han llegado, pero seguramente su teléfono no va a parar de sonar por un largo, largo tiempo. Ahora que tienes esta información, úsala de forma responsable (y por favor no vayas a comportarte como Stan).

Me gusta: Me gusta Cargando...