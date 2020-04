El teatro migra al streaming

Ella, como algunos otros creadores de streaming, es testigo de que la tecnología se ha convertido en un aliado del espectáculo durante la época de aislamiento que atraviesa el mundo.

Los conciertos en línea y los maratones de películas han favorecido la iniciativa de permanecer en casa para evitar el contagio por coronavirus. Pero, ¿qué pasa con el teatro, que depende de un escenario, un telón y un público en vivo?

A raíz del confinamiento salieron a escena las plataformas de streaming a las que ha estado migrando el teatro desde 2008 y tras la desventaja económica que la cuarentena provoca tanto a públicos como exponentes, esta herramienta resulta ser la alternativa más viable para disfrutar de funciones teatrales.

Plataformas como Teatro a Mil TV, que nació en 2017 en Chile, ponen a disposición mundial un catálogo audiovisual de artes escénicas. Esta plataforma, por ejemplo, se alimenta del archivo que la Fundación Teatro a Mil recopila durante años, por lo que su contenido es gratuito.

Uno de los pioneros en el tema fue el francés Hervé Boissiére, quien creó Medici.Tv en 2008, una videoteca de música clásica que incluye conciertos, óperas y ballets.

“La idea es aprovechar esta revolución tecnológica y las oportunidades que puede ofrecer el mundo digital para compartir con la mayor cantidad de personas posible”, afirma Boissiére.

En Argentina, lo que motivó a Mirta Romay para crear Teatrix en 2015 fue el propósito de acercar las puestas en escena a personas que no podían ir al teatro por problemas económicos, de distancia, edad, movilidad y para dar a conocer a los exponentes de la escena del teatro de forma masiva.

“Desarrollamos un lenguaje audiovisual que hace que esta plataforma ponga en valor cada una de las obras y sume al teatro en tanto que es capaz de desarrollar nuevos espectadores, así como generar una memoria artística para que los autores, escenógrafos, todo el equipo creativo que rodea al teatro pueda crecer inspirándose en otras producciones”, dice Romay en entrevista.

En la última semana, Teatrix creció 60 % el número de suscriptores. Romay está consciente de que esta es una situación excepcional, pero no descarta la posibilidad de ganar adeptos, pues asegura que esta alternativa es sin duda un aliado del teatro tradicional, una forma de desarrollo que de ninguna manera intenta suplantarlo.

“Quizá el valor mayor (de Teatrix) está en que hoy puede acompañar con mucha movilización de afectos y sentimientos en este momento en el que estamos todos en cuarentena, sin saber qué hacer”, considera.

“El teatro visto en familia también es un elemento de intercambio de conversación, así que es muy interesante que la gente esté eligiendo ver teatro y no una serie que te cuenta una linda historia, pero no te deja más que eso; creo que socialmente es muy importante en este momento la función que tiene una plataforma así”, aseguró la empresaria, que ve al teatro como una expresión sanadora.

El hecho es que de manera oportuna el foco ha llegado a esta y otras opciones digitales para disfrutar el teatro; también hay opciones creadas en España, Reino Unido y Estados Unidos.

TEATRO A MIL TV (CHILE)Comenzó a funcionar en 2017 y entre su contenido ofrece obras completas, clases magistrales, entrevistas y documentales gratis.

Se puede ver en todos los navegadores web y retransmitido al televisor a través de un aparato Chromecast.

OPSIS TV (FRANCIA)En su catálogo se encuentra desde el estreno comercial de París hasta una obra de circuito off.

Tienen disponibles algunas obras completas gratis y en su cartelera hay clásicas, contemporáneas, documentales y también clases magistrales.

BROADWAY HD (ESTADOS UNIDOS)Musicales como Cats, Kinky y The king and I están disponibles en esta plataforma creada en 2015 y que cuenta con más de 10 categorías.

Con motivo de la cuarentena se activó una prueba gratis por una semana para los usuarios.

ALL THEATER (ESPAÑA)Fue la primera plataforma en España que llevó el teatro independiente a la sala de la casa. Para contribuir durante la cuarentena, pusieron a disposición obras completas de forma gratuita; basta con registrarse.

MARQUEE (REINO UNIDO)Se estrenó en 2018 y contiene obras de la Royal Shakespeare Company, como Hamlet y Henry IV, así como performances de danza contemporánea, ballet y distintos tipos de ópera. Ofrece un mes gratis.

TEATROTECA (ESPAÑA)Es un centro de documentación teatral que pertenece al Ministerio de Cultura de España, con un acervo de más de 10 mil obras, de las cuales mil 500 son gratuitas por ahora. Solo se requiere hacer un registro.

TEATRIX (ARGENTINA)Fue creada en 2015 y actualmente tiene 140 obras del circuito comercial y off, algunas puestas de Broadway y otras brasileñas de géneros como drama, comedia, musical y clásicos. Está disponible como multiplataforma.

PLAY TEATRO (ESPAÑA)Colabora de la mano de 21 compañías de teatro catalanas, entre ellas Tricicle y T de Teatre.

Arrancó en 2018 con 70 piezas y abarca géneros como el thriller, la fantasía y el melodrama. También tiene danza y ópera.

DIGITAL THEATRE (GRAN BRETAÑA)Trabaja en asociación con las principales compañías de teatro de Gran Bretaña; contiene piezas como Lovesong y El Rey Lear.

Se creó en 2018 y hoy también tiene un programa de estudios teatrales.

MEDICI TV (FRANCIA)Tiene más de mil 400 videos y alcance en 180 países.

Entre sus opciones hay óperas, ballets, clases y conciertos. Es una plataforma pionera, ya que comenzó en 2008.

Más obras

Se unen teatros en México:

*La Teatrería. Requiem estará disponible hasta abril. *Compañía Nacional de Teatro. Dispone de un catálogo en línea en su canal de YouTube. *Magnífico Entertainment. Una obra cada lunes en su cuenta de Facebook. *Teatro Ciego Mx. ¿Quién soy? Recetario… en su cuenta de Facebook. *Teatro Cabaret. ¿Qué con Quique V? en Facebook y YouTube. *Búho Grande Teatro. En YouTube, El inmóvil y otras. *Teatro de Quimeras. En Facebook y Blueline, obras completas. *Astillero Teatro. Contenido infantil en YouTube.

Los shows deben continuar

El compositor, director y productor teatral londinense Andrew Llo- yd Webber estrenará en línea, cada viernes, los musicales que ha creado a lo largo de su carrera, esto bajo la idea de The shows must go on (Los shows deben continuar), frase en plural empleada en el teatro cuando, ante los inconvenientes, el telón debe levantarse.

Con este concepto Webber se suma a la lista de productores alrededor del mundo que ponen al alcance del público sus obras de teatro para que la gente las pueda ver desde su hogar, durante la cuarentena empleada como medida preventiva ante el contagio del COVID-19, enfermedad que ha azotado al mundo.

A través de un video en YouTube, el compositor compartió la noticia de la transmisión de sus obras. Ayer inició con Joseph and Technicolor Dreamcoat.

Para el viernes 10 de abril, por 48 horas, estará disponible Jesucristo Superestrella, versión de 2012 protagonizada por Tim Minchin, Mel C. y Chris Moyles, obra que para 2019 fue monta- da en la Ciudad de México, bajo la producción de Alejandro Gou con artistas como María José, Beto Cuevas, Yahir y Kalimba co- mo protagonistas.

Las obras estarán disponibles por dos días y no tendrán nin- gún costo, sin embargo, el canal oficial de The shows must go on pide donar a diversas causas artísticas en Estados Unidos, Rei- no Unido y Australia, donde al igual que en otros lugares del mun- do la comunidad artística ha sufrido las consecuencias de la pan- demia por COVID-19.

En fecha recién las obras School of Rock, Joseph and the Ama- zing Technicolour Dreamcoat, Cats, Evita y The Phantom of the Ope- ra, en las cuales Lloyd Webber fungió como compositor de la mú- sica, fueron reconocidas como las producciones musicales más po- pulares en algunos países, de acuerdo con la revista musical Playbill.