El secreto del Chabelo eterno

¡No es lo mismo, ‘Mago’, porque ellos pagan millones de pesos para que tú digas ‘Gansito congelado’, no para que digas ‘Gansito bien helado, fue una de las primeras llamadas de atención que “Chabelo” le hizo al “Mago Frank”.

Cuando lo cuenta, todavía se confunde sobre la opción correcta, pero lo toma con humor y como un ejemplo de la personalidad de su “padre artístico”, “Chabelo”, a quien él llama Xavier.

El pasado lunes, “Chabelo” cumplió 85 años y lo hace lejos de los reflectores, de aquel programa emblemático. Sus compañeros de trabajo recuerdan cómo era convivir con esa dualidad: el “Chabelo” amigo de todos los niños y el Xavier López estricto y perfeccionista.

“Yo lo considero mi padre artístico, conviví mucho con él, como padre e hijo, incluso más que él con sus hijos. Un día llegamos a Toluca y me dijo que me iba a llevar a un lugar donde vendían unas quesadillas buenísimas. En cuanto iba a bajarse del coche todos lo reconocieron y dijeron ‘¡Chabelo, Chabelo!’, se armó un relajo, cerraron la puerta y arrancó el chofer; yo ya me había bajado y me quedé allí, así que fui a comprar para llevar y llegando al hotel le dije: te traje tus quesadillas, y me respondió: ‘yo me las quería comer allí’”. Adriana de la Piedra fue edecán del famoso programa, como también lo fuera en su momento Verónica Castro. Cuenta que entró allí por casualidad, porque no se le antojaba nadita levantarse los domingos antes de las siete de la mañana.

“Me divertí mucho, aprendí mucho de ‘Chabelo’ y lo quiero muchísimo, viajamos bastante porque hacíamos gira en toda la República, éramos como familia”, agrega Adriana. La exedecán recordó que todos los sábados el equipo hacía un ensayo general donde sí o sí se desarrollaba el programa como si estuvieran en vivo, esto, para que no hubiera un error durante la transmisión.

“Durábamos hasta 18 horas ensayando. Los de la producción hacíamos quinielas apostando que terminábamos a las cuatro, a las cinco de la mañana, eran maratones”, agrega “El Mago Frank” sobre estos ensayos. Entre sus anécdotas también se encuentra el primer día de trabajo con “Chabelo”.

Él llegó al ensayo, pero sin “Blas”, su conejo, y cuando le tocó hacer su parte con los cuates de provincia, sólo hizo como que lo traía en brazos.

“Me preguntó: ‘¿y el conejo?’ Le dije que no lo traía y respondió: ‘Mago, los ensayos se hacen para ensayar, no para que hagas lo que quieras’. Le contesté que no se preocupara, que ya venía en camino y en seguida mandé traerlo”.

Xavier López, nacido en 1935, comenzó su camino como un adulto estudiante de medicina que adoraba la televisión, tanto, que tomó trabajos de jala cables, de floor mánager y luego haciendo pequeñas apariciones en sketches junto a Ramiro Gamboa, hasta que la tv lo hizo dejar la medicina y la adultez para convertirse en un niño.

Fue Ramiro Gamboa el que le pidió dar vida a un niño llamado “Chabelo”, en 1954, cuyo origen es un libro de chistes. Allí, Xavier López volvió a nacer como ese niño eterno en pantalla, pero productor estricto detrás de ella.

De hecho, se le recriminó no interactuar con la gente en el programa.

“Es algo muy controversial porque lo puedes ver como malo y como bueno, la gente decía en los comerciales que qué sangrón era ‘Chabelo’ y qué bueno era ‘El Mago’ que platicaba con ellos, pero el trabajo del ‘Mago’ era platicar con la gente mientras ‘Chabelo’ pensaba lo que iba a decir acabando los comerciales, él tenía que pensar si el gansito era helado o si el frutsi era frío”.

“El Mago Frank” trabajó con él 10 años, toda la década de los 80. Una vez, le preguntó por qué explicaba todo el tiempo las instrucciones de los juegos.

“Hoy, en este programa, por primera vez un niño pasó de la inconsciencia a la conciencia, aprendió a picar el botón de la televisión. A ese niño es a quien le estoy explicando cómo jugar la escalera loca”, le respondió “Chabelo”.

Adriana de la Piedra todavía recuerda con mucho cariño esos ocho años que trabajó con “Chabelo”. Dice que era una excelente opción para el público infantil. Sin embargo, una de las principales críticas a “En familia con Chabelo” fue la cantidad de alimentos chatarras que se promocionaban.

“Gracias, cuates”, dijo “Chabelo” el 20 de diciembre de 2015, al terminar su último programa y cerrar el ciclo.

EL CAMINO DE XAVIER

1935Nace Xavier López Rodríguez, hijo de padres agricultores. Con los años se convirtió en una persona de gran estatura.

1952Entra a la escuela de Medicina, pensando que allí estaría su destino. Poco después cambiaría de opinión.

1953Xavier López llega de la radio a la televisión de la mano de Arturo Panseco y Ramiro Gamboa, como asistente.

1954Nace “Chabelo” gracias a Ramiro Gamboa, quien encontró en Xavier quien representara al niño salido de un libro.

1954“Chabelo” hace sus primeras apariciones en “Carrusel musical”, Ramiro Gamboa era su padre, haciendo gran mancuerna.

1955Pepsi Cola los contrata para ser imagen oficial de la bebida, aumentando su popularidad.

1958“Chabelo” y Gamboa actúan en la película “Viaje a la luna”, junto a Sergio Corona, “Tin Tan”, “El loco” Valdés, “Viruta”, y otros.

1961El éxito de “Chabelo” hace que le ofrezcan hacer “La media hora con Chabelo”, un programa para niños en Canal 5.

1964Hace el programa “Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer”, con Alejandro Suárez y Alfonso Zayas.

1968Nace “En familia con Chabelo”. Con el tiempo se convirtió en el programa con mayor publicidad en su transmisión.

1962“Chabelo” aparece en la película de “Cantinflas”, “El extra”, donde comparte créditos con Alma Delia Fuentes.

1978“Chabelo” es parte del emblemático programa “La carabina de Ambrosio”, junto a César Costa, Alejandro Suárez, etc.

1990Nace Lesli, hija de Xavier, que no sería reconocida hasta 18 años después, tras un proceso legal.

2012Recibe dos récord Guinness por 44 años ininterrumpidos de programa y 57 de hacer al emblemático personaje.

2014Se promueve la ley antichatarra en el país, dedicada a la publicidad en tv en horarios infantiles.

2015A través de un video, “Chabelo” anuncia que el 20 de diciembre de ese año es la última emisión de su programa.

Xavier López en el cine

Sus películas más emblemáticas

*Vuelve Chistelandia (1958).

*Los dos rivales (1966).

*Chabelo y Pepito contra los monstruos (1973)

*Agente 0013: Hermelinda Linda 2 (película) (1986)

*Huevos de oro (1993).

Chicken Little (Voz) (2005).