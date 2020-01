El rey de la galaxia del cine

En enero de 2009, justo en el antepenúltimo año de la década pasada, The Walt Disney Company compró Marvel Studios, tres años después de que se hiciera con Pixar en 2006. Tras la compra de la empresa de Stan Lee fue cuestión de tiempo para que Disney siguiera su expansión y en 2012 comprara Lucas Film y con ello no fuera difícil predecir que el rey del cine comercial durante esta nueva década que está a punto de terminar es Disney. De enero de 2010 a diciembre de 2019, de las 10 películas más taquilleras siete pertenecen a Disney y sus estudios.

De este compendio de largometrajes cinco pertenecen a la división Marvel, siendo la película más taquillera de la década pasada Avengers: endgame; costó 356 millones de dólares hacerla, y a cambio recaudó más de 2 mil 797 millones, lo cual se traduce en que, por cada dólar que la empresa invirtió, logró recuperar casi ocho dólares. Tras este primer sitió, en segunda posición se encuentra otra división de Disney, Lucas Film con Star Wars: the Force Awakens que consiguió en todo el mundo 2 mil 68 millones de dólares y costó producirla 200 millones, es decir por cada dólar invertida en ella, la cinta obtuvo 10.3 dólares. Aunque Endgame fue la película más taquillera, no es la más rentable, ese sitio es para Jurassic World, largometraje de Universal Pictures que en taquilla ganó mil 670 millones de dólares y costó 150 hacerla, por lo que recuperó 11.3 dólares por cada billete verde que se le invirtió. Además de las dos películas propiedad de Disney ya mencionadas, otras propiedad de este estudio son Avengers: infinity wars (2 mil 48 millones de dólares), The Lion King (mil 655 millones), The Avengers (mil 518 millones), Avengers: age of Ultron (mil 402 millones) y Black Panther (mil 346 millones). De las tres películas que no pertenecen a Disney y aparecen entre las 10 más taquilleras de la década, además de Jurassic World, también figuran Furious 7 de Unversal Pictures, que ganó mil 515 millones de dólares y costó hacerla 190 millones.

También aparece Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2, de Warner Bros, que es la película más vieja de este listado (2011) y que se ubica en la posición 10 de este listado con una recaudación mundial de mil 341 millones de dólares, mientras que costó hacerla 250 millones por lo que por cada dólar que se le invirtió, obtuvo 5.3 dólares.

Es así que esta década se podría nombrar como “la era Disney”, título que posiblemente se pueda repetir en los próximos 10 años, ya que ahora Disney además de los estudios que tiene, también es dueño de Tweenty Century Fox, por lo que quizá tendrá aún más largometrajes taquilleros en los próximos años.

Me gusta: Me gusta Cargando...