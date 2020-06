‘El Presidente’ llega a Amazon Prime Video como una mirada ácida sobre el FIFA Gate

Futbol, corrupción, dirigentes, aficionados y el negocio de la transmisión de partidos es todo lo que promete mostrar “El Presidente”, la nueva serie original de Amazon Prime Video que llegará a la plataforma este 5 de junio.

“El Presidente” cuenta la historia del FIFA Gate, un escándalo de corrupción que conmocionó al órgano rector del futbol mundial en 2015, a partir del relato de Julio Grondona, ex presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) durante 35 años y ex vicepresidente de la FIFA.

Grondona narra la historia desde su féretro, mientras es velado por los principales dirigentes meses después del Mundial Brasil 2014.

“Un poco que Don Julio (Grondona) cuente la historia desde otro lugar me parece súper interesante (…) porque la cuenta de una manera relajada, habiéndolo vivido y no teniendo nada que perder”, dijo Armando Bo, uno de los productores ejecutivos de “El Presidente”, en entrevista con Reuters.

“Y eso es clave porque de alguna manera ya lo ve como ‘yo ya hice todo lo que tenía que hacer y estos tipos lo van a incendiar todo’”, agregó, refiriéndose a los dirigentes que lo sobrevivieron, muchos de los cuales terminaron tras las rejas.

El director de cine argentino ganó en 2015 el Oscar por mejor guion original justo a Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris por la película “Birdman”.

Además de producir el programa de televisión, Bo dirigió cuatro de sus ocho capítulos de una hora.

Sergio Jadue, la clave del FIFA Gate

“El Presidente” está basada en la historia de Sergio Jadue, dirigente de un humilde club que, inesperadamente, termina como presidente de la Asociación Nacional de Futbol Profesional de Chile (ANFP).

Jadue se convirtió en la llave del FBI para desbaratar el esquema de corrupción, y juzgar a funcionarios de alto nivel y a empresarios ligados al negocio de transmisión televisiva de partidos en todo el mundo.

“Es uno de esos casos donde la realidad supera a la ficción, entonces un poco como que me vi forzado a levantar el tono, a ponerlo en un lugar de comedia, de sátira”, dijo Bo.

Basada en hechos reales, la serie de Amazon Prime Video está ambientada en distintas ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Por otro lado, cuenta con las actuaciones de Andrés Parra (“Pablo Escobar: el patrón del mal”), Karla Souza (“How to get away with murder”), Paulina Gaitán (“Diablo guardián”) y Luis Margani (“Mundo grúa”).

El papel de la televisión en el negocio del futbol

“Es la tele la que permitió que el hincha se convirtiera en cliente”, es una de las frases que dice Grondona en un capítulo de “El Presidente”.

“Sin la TV, las empresas no pondrían ni un centavo de lo que invierten en nuestro hermoso deporte. Los derechos de transmisión de partidos constituyen casi la mitad de los ingresos de la FIFA”, detalla.

Además de Grondona y Jadue, el programa de televisión muestra a otros dirigentes del futbol en el mundo, especialmente de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Los directivos fueron protagonistas del FIFA Gate, escándalo de corrupción en el que negociaron contratos millonarios de transmisión televisa y permanecieron impunes durante años.

“Claramente estamos basándonos en personajes reales, pero al mismo tiempo tenemos nuestra versión de los personajes. Nosotros los llevamos bastante al extremo a propósito”, dijo Bo.

“Soy muy fanático del mundo del futbol y de alguna manera lo veo con mucho cinismo, a los personajes y a cómo se maneja el mundo de la corrupción, del futbol y de los deportes”, concluyó el director.

Con información de Reuters.

