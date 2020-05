¡El mejor papá! Mauricio Ochmann presume lo bien que baila Kailani

Aunque la relación pareja entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez haya terminado, a la pareja los une algo más: el amor que ambos sienten por su hija Kailani a la que siempre presumen en sus redes sociales y que no sólo trae locos a sus papás, sino a todos los seguidores de los actores.

La nieta de Eugenio Derbez es protagonista de decenas de fotografías y videos que sus papás comparten cada uno en sus respectivas cuentas de Instagram. Y mientras Aislinn comparte cómo es su relación con su hija en su podcast, Mauricio sin duda le roba una sonrisa a sus seguidores cada vez que comparte momentos con la niña.

Y fue uno de esos tantos momento corrió recientemente cuando el actor enseñó a bailar a Kailani , quien trataba de mover los hombros tal y como lo estaba haciendo su papá en un simpatico video que Mauricio compartió en TikTok.

Inmediatamente, los fanáticos de Mauricio se derritieron con ese video en que muestra la tierna relación entre padre e hija.

‘Me muero al ver a Kai bailando con sus papá’, ‘Qué hermosa, tiene más conexión con su papi’, ‘Que felicidad que estés con tu hija no se separen por el amor todo vences’, fueron algunos de las reacciones de los fanáticos del actor.

Hace unos días Aislinn reveló que a sus dos años, Kailani no prueba la carne y no quiere pescado, además, la está educando con toda libertad para que la niña pueda tomar sus propias decisiones.

“Ella ya misma decide, le enseñó dos pantalones y ella me dice “quiero estos”, y aunque a mí no me gusten yo dejo que se los ponga, porque ella está decidiendo. Ella se está conociendo a través de esas decisiones, se está conociendo a través de lo que le gusta y lo que no le gusta”, explicó. “Si yo voy y le impongo que lo que le gusta a ella está mal, va a empezar a dudar de ella misma y ahí deja de conocerse…”, aclaró.

