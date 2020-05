El exesposo de Meghan Markle anuncia que será papá

Trevor Engelson, quien fue el primer esposo de Meghan Markle, anunció que se convertirá en padre. Trevor y Meghan estuvieron casados de 2011 a 2013, sin embargo, la relación no prosperó luego del éxito que ella alcanzó en la serie de televisión .El productor ahora es esposo de Tracey Kurland y juntos anunciaron que se convertirán por primera vez en padres de una niña. La noticia la compartieron a través de su cuenta de Instagram, según citaron diversos medios como el .

‘¡Futura madre del año y el papá de la niña fuera de su liga! Lo mejor que he producido sin duda. Niña, muy emocionado de conocerte en septiembre’, escribió Trevor junto con una foto en la que el matrimonio aparece con cubrebocas y él tocando el vientre de ella.

La paternidad del ejecutivo hollywoodense ocurre a casi un año de que su exesposa se convirtiera en madre de Archie Harrison. Meghan Markle y el príncipe Harry se convirtieron en padres primerizos el 6 de mayo de 2019.

Trevor Engelson anunció su compromiso con Tracey Kurland dos semanas después de la boda real del príncipe Harry y Markle en mayo de 2018. Luego, Engelson y Kurland se casaron en una lujosa ceremonia en el resort Rosewood Miramar Beach en Montecito, California, en mayo de 2019, justo cuando los Sussex celebraban haberse convertido en padres.

El productor y Meghan comenzaron su noviazgo en 2004 y así se mantuvieron por seis años. Engelson le propuso matrimonio en el año 2010 y un año después se casaron en una lujosa ceremonia en las playas de Jamaica. Semanas después de casados, Meghan Markle tuvo su gran oportunidad en y se mudó por varios meses a Toronto, Canadá, en donde se grababa la serie.

Durante ese tiempo, su marido se quedaba en Los Ángeles. Según varios medios de comunicación, esa situación mermó la relación y desembocó en una separación en el verano de 2013, finalmente la pareja firmó su divorcio en 2014. De acuerdo con información del Daily Mail, en el proceso legal de separación se citaron ‘diferencias irreconciliables’.

Se dijo que Markle fue la que tomó la decisión de terminar su matrimonio, después se supo que la duquesa le regresó el anillo de bodas a Trevor Engelson.

Meghan Markle conoció al príncipe Harry en el año 2016, en una cita que les arregló una amiga en común. En una entrevista que la pareja otorgó a la en noviembre de 2017, Meghan Markle admitió que no sabía mucho acerca del príncipe: ‘Lo único que le pregunté a mi amiga cuando dijo que quería presentarnos fue: ‘¿Es agradable?’ Si no lo es, no tiene sentido’, contó.

