Eduardo Santamarina revela qué hacía para ocultar su alcoholismo

Eduardo Santamarina sufrió y venció al monstruo del alcoholismo, no sin esfuerzo y mucha fuerza de voluntad.

Los excesos que la bebida lo llevaron a cometer, representaban para él una afrenta que trató de ocultar en muchas ocasiones.

“Uno de mis fondos fue llegar a esconderme y a refugiarme en hoteles para que mi familia no me encontrara y lo que quieres es platicar, pero no con tu familia porque tu familia te va a cuestionar”, confesó el actor en entrevista para el programa De Primera Mano.

Algo similar contó en el programa Miembros al aire, que conduce junto al ‘Burro’ Van Rankin, Mauricio Mancera y Paul Stanley.

“Uno de los momentos más fuertes fue cuando ya me escondía en los hoteles con prostitutas porque yo a veces lo que quería era hablar, platicar, estar con alguien, ser escuchado. Ese fue uno de mis fondos más difíciles y fue donde dije ‘¿Sabes qué? Yo no quiero esto para mí’”, apuntó.

Ahora, con más experiencia y ‘curado’, Lalo Santamarina se siente muy bien al hablar del tema, pues sabe que puede ayudar a personas que sufren lo mismó que él vivió.

“Yo abrí lo de mi alcoholismo y es algo que llevó ya con mucho orgullo, a la fecha muy contento y orgulloso de poder transmitir a la gente”, señaló el esposo de Mayrín Villanueva.

