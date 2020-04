Draco Rosa relanzará su álbum Mad Love

El cantautor puertorriqueño Draco Rosa, tiene planes de lanzar la reedición de su álbum Mad Love (2004) el cual verá la luz en el marco del Día Internacional de la Tierra, esta edición especial, que se lanzará en vinilo y formato digital, incluirá dos temas inéditos.

“Abril 22 es el día en que se celebra el planeta, qué fuerte, con lo que está pasando, hay un renacimiento, por un lado el ser humano sufre y por otro la Tierra celebra”, comenta el compositor, en alusión a la situación mundial que se vive por el brote de COVID-19 que ha cobrado la vida de miles de personas en tan solo unos meses.

Sobre los dos temas inéditos My Eyes Adore You y This Time, que se unirán a la próxima reedición comenta: “hay dos bonus tracks, trato de ser fiel a las versiones que he hecho de ellas, pero siempre me reinvento, se está trabajando en una colección de nueva música, este año comenzamos con Quiero vivir.

Si todo sale más o menos bien, en noviembre se tendrá disponible una serie de canciones inéditas así como un cóver, ahora hay mucho sin definir”, adelantó.

También compartió como vive la cuarentena desde una finca en las montañas de su natal Puerto Rico: “estuvimos sembrando, hay cosechas de apio, papaya y plátano, se vive trabajando en la finca un poco, recolectando, limpiando todo cuidadosamente, y trato de no pensar mucho en lo desastroso del mundo, en lo personal hay un poco de miedo por el trasplante de médula ósea que tuve y lo frágil que estoy, pero somos gente de una fe enorme, aunque hay un camino doloroso”.

Draco también se unió a los artistas que ofrecen música desde sus redes sociales, el cantante de 50 años puso disponibles conciertos a través de su sitio web como Draco al natural de 2005 y Teatro Live grabado en 2008, este último ya está vigente para su transmisión, de acuerdo con su cuenta oficial de Instagram.

