Descarga, imprime y diviértete desde casa con el Museo del Ferrocarril

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita al público en general a conocer y aprovechar el tiempo con las diversas actividades que ofrece el Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” a través de las redes sociales.

Durante esta semana este museo estará compartiendo información sobre la exposición más reciente nombrada “El eterno femenino”. Aportaciones de la mujer a la construcción de la sociedad.

Creada con el fin de mostrar las aportaciones más sobresalientes de las mujeres en el arte, la ciencia y los movimientos sociales en el último tercio del siglo XX. Producto de mujeres rebeldes, libres y conscientes de su entorno, quienes alzaron su voz y buscaron sobresalir en el mundo, en su lucha diaria para encontrar oportunidades pesé a las dificultades por su género. En este siglo, las mujeres comenzaron a colocarse en primera plana, siendo un factor determinante para el desarrollo de descubrimientos e inventos, en áreas como la medicina, filosofía, astronomía, artes, política, educación, economía, cultura, ciencia y tecnología.

Por esto cada semana este espacio subirá información sobre lo más relevante que se acontecerá en la semana a través de “El ferrocarril desde casa”.

Audios, vídeos y actividades virtuales se podrán descargar e imprimir, en torno a la vida y obra de Valentina Ereshkova, cosmonauta y política, siendo la primera mujer en viajar al espacio en el año de 1963. No puede faltar la aviadora estadounidense, Amelia Earhart. La escritora y dramaturga Olympe de Gouges, quien en 1791 escribió la declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas en 17 artículos. La fotógrafa Tina Modotti, entre otras.

Por otra parte, en torno a que la segunda revolución industrial trajo consigo el ferrocarril, abriendo muchas oportunidades laborales y crecimiento económico; las grandes compañías comenzaron con la construcción de las líneas ferroviarias y para ello se requería de la contratación de personal y capacitarlo. En este comienzo, los que ocupaban los puestos de trabajo eran los hombres, no sería hasta inicios del siglo XX donde las mujeres comienzan a figurar en este sector laboral pero no en la construcción o mantenimiento de vías, sino en trabajos de oficina. En países desarrollados la mujer tuvo una mayor apertura a estos trabajos, donde no solo se ocuparon puestos de trabajo en oficinas sino que comenzaron a parecer en talleres, en camino, en exprés y en diversas áreas que hasta ese momento eran ocupadas por hombres.

Algunas de las actividades que tendremos serán juego de sopa de letras, audios biográficos de Tina Modotti, Vera Rubin, Emmeline Pankhurst, vídeos sobre sus más destacadas obras. El Facebook del museo del ferrocarril es museodelferrocarrilslp.

Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí, como redes sociales institucionales, la App “SLP Cultura” disponible para dispositivos móviles Android como iOS, y en medios de información y comunicación.

