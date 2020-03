Demi Lovato se protege del coronavirus con estilo

Tras unas semanas de incertidumbre acerca de su estado de salud, sus fans y el mundo del espectáculo en general ya respiran más tranquilos. Demi Lovato ha hablado. La cantante y exestrella de Disney ha sido la protagonista de la actualidad estos días por la sobredosis de, supuestamente, heroína que habría hecho que tuvieran que ingresarla en el hospital.

Se llegó a temer por su vida y la pasada semana se anunciaron complicaciones en su recuperación por las elevadas fiebres que le daban, lo que aumentó la preocupación por su estado. Pero ahora Demi se ha manifestado. La cantante ha querido ser ella en primera persona quién explique cómo se encuentra y qué es lo que realmente ha sucedido. Y así lo ha hecho.

A través de su Instagram, que ya es la forma habitual en la que los famosos anuncian sus comunicados más importantes, Lovato ha sido clara y transparente sobre lo que le ha ocurrido. Si por algo se caracteriza esta joven artista es por hablar sin miedo de sus problemas y adicciones, algo que sus fans y el público siempre han apreciado, de ahí que sea una de las estrellas estadounidenses a las que más cariño se tiene tanto dentro como fuera de sus fronteras.

Como ha reconocido en el post, este nuevo bache le ha enseñado que la adicción a las drogas “es una enfermedad que no desaparece o se desvanece dentro de mi, es algo contra lo que tengo que continuar luchando para poder superarlo, porque todavía no lo he conseguido”. Así, de forma clara, Demi se sincera y reconoce que todavía no ha podido vencer su adicción a pesar de numerosos intentos.

En el comunicado también da gracias a Dios por haberle mantenido con vida, lo que prueba que las especulaciones acerca de su grave estado de salud no eran infundadas. Además, también agradece a sus fans todo el amor que le están dando y sus mensajes de cariño en estos días.

Ingresada en el hospital de las ‘celebrities’

A través de este mensaje también hemos podido saber en qué centro está ingresada Demi, y se trata del Cedars Sinai, ubicado entre Beverly Hills y West Hollywood , uno de los más famosos de Los Ángeles y del mundo entero, pues se trata del hospital al que acuden más famosos por metro cuadrado.

Demi ha dado las gracias al equipo médico del centro por cómo le están cuidando, un personal que destaca por su gran discreción, de ahí que artistas como Julia Roberts, Salma Hayeck, Madonna o Britney Spears lo hayan elegido para dar a luz. Incluso nuestra Penélope Cruz, que ya sabemos que siempre protege su intimidad con uñas y dientes, tuvo allí a su hijo Leo, lo que demuestra que el hospital perfecto para las estrellas. No solo por la discreción, sino por el trato lujoso que reciben, con habitaciones más grandes que algún piso entero.

