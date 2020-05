Debemos tener temor de Dios: Yadhira Carrillo tras pregunta sobre Lety Calderón

La polémica no para desde que Leticia Calderón asegurara que sus hijos, Luciano y Carlo, no están acostumbrados a no festejar el Día del padre con su progenitor el abogado Juan Collado. Tras sus declaraciones, Yadhira Carrillo lanzó un contundente mensaje y aseguró que Dios “no perdona” a las personas “que hacen daño”.

A pesar de la pandemia de covid-19,Yadhira Carrillo acudió al reclusorio el pasado fin de semana para visitar a su esposo Juan Collado, quien fue arrestado por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su visita, la actriz fue cuestionada por los medios de comunicación sobre lo que dijo Leticia Calderón.

“Les voy a decir algo, en general, el de arriba (Dios) no perdona, de verdad, no perdona a aquellas personas que hacen daño a propósito. Hay que tener temor de Dios. Sí tenemos que tener temor, respetar a Dios. Dios nos pone en nuestro lugar a lo largo de nuestra vida”, aseguró Leticia Calderon en entrevista para el programa Ventaneando.

Asimismo, Yadhira Carrillo mencionó que no le correspondía involucrarse ni opinar sobre Leticia Calderón y los hijos de Juan Collado; sin embargo, aseguró que no hablaba de nadie en especial, pues dijo que sólo estaba “dando un mensaje, que es una ley de vida”.

“No es mi tema, no es mi gente, no es mi vida, no me corresponde. Por respeto no debo ni tomar partido ni comentar”, dijo Yadhira Carrillo.



¿Yadhira Carrillo enfermó?

La actriz contó que perdió la audición de su oído derecho debido a que padece del síndrome de Ménière, pues según dijo pasó por un periodo de estrés y angustia que le provocó dicho trastorno en el oído interno. Para recuperarse, la actriz tuvo que someterse a numerosas inyecciones.

“Me quedé completamente sin sonido en este oído. Entonces, todos los días me inyecta mi oído, cortisona. Me dan mucha cortisona tomada también para que se pase. Es por estrés, por angustia, por dolor, pues es por la situación”, aseguró.

Sin embargo, señaló que este padecimiento se le pasará con el tiempo y que espera recuperarse en aproximadamente dos meses, pero que no es nada seguro.

“Me dan medicamento para un poco para dormir mañana, tarde y noche. Muy chiquito, poquito. Lo que quiere el doctor es que esté muy tranquila para que baje el estrés”, dijo.

