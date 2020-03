De viva voz, Silvia Pinal aclara los rumores sobre su estado de salud

Hace unas semanas, Silvia Pinal preocupó a sus fans luego de que se diera a conocer que se encontraba hospitalizada en un hospital del sur de la Ciudad de México. En esos días, la actriz se encargó de calmar las aguas y asegurar que se encontraba bien y que si había sido ingresada al hospital se debía a un padecimiento menor en la vejiga. Sin embargo, eso no impidió que comenzaran a surgir algunos rumores sobre su estado de salud, e incluso se especuló sobre que la diva del cine mexicano padece de Alzheimer. Para evitar cualquier malentendido, ha sido la misma actriz quien de viva voz a aclarado los rumores de manera contundente.

En una reciente entrevista, Silvia Pinal fue tajante al ser cuestionada sobre el supuesto mal que padece y despejando cualquier duda sobre su salud. “¿Qué yo tengo Alzheimer? Bueno pues no sé, hay que hacerme pruebas seguramente para que estén contentos de que no tengo Alzheimer”, dijo la actriz durante una charla telefónica con el programa De Primera Mano, dejando en claro que lo que se dice sobre ella no es real.

Sobre las medidas de precaución que está tomando debido a la pandemia del coronavirus, al ser ella parte de la población más sensible ante este nuevo virus, la actriz reveló que ha acatado las recomendaciones de las autoridades de no salir a la calle o menos que sea muy necesario, y siguiendo las medidas de higiene para evitar cualquier contagio. “Estar en mi casa, sí, no es la idea, pero no he salido para ningún lado, estoy con cuidado nada más”, detalló. “Yo me encuentro bien estoy en mi casa viendo qué hago y si salgo a la calle, salgo con el cuidado que tengo que salir porque ahorita está muy raro todo”, agregó.

La artista también fue cuestionada sobre si durante estos días en los que se ha mantenido en cuarentena también ha estado en contacto con su doctor, debido al Covid-19, a lo que la intérprete respondió que no, pues según contó, solo acude cuando lo necesita. “No realmente, no las necesito (revisiones médicas) cuando me siento con necesidad de ver al doctor obviamente voy a verlo, pero así de estar constantemente con el doctor, no, afortunadamente”, reveló.

Sin duda alguna, la actriz se mantiene en muy buen estado de salud a pesar de su edad. De hecho, a sus 88 años se mantiene activa y vigente en el mundo del espectáculo, haciendo lo que más le gusta hacer y disfrutando de la vida plenamente.

