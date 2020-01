Danna Paola podría dejar La Academia

Danna Paola, quien es ahora juez de La Academia, ha sido la celebridad más sonada desde que el pasado fin de semana encaró a un participante del reality musical que la había insultado por lo desagradables que le parecían sus comentarios.

Ahora, la cantante ha vuelto a dar de qué hablar luego de que una supuesta fuente cercana a la producción, reveló para la revista TV Notas que Danna tuvo diferencias con Sandra Smester, vicepresidente ejecutiva y directora general de Azteca Uno, pues se quejó de que estaban explotando su reacción de una forma amarillista.

Y es que la también actriz se presentó el lunes a una prueba de sonido para su presentación en El Juguetón, sin embargo, tras no resolverse sus incomodidades, simplemente no llegó al evento.

Según el informante de dicha revista, a Danna Paola la llamaron para una reunión con Alberto Ciurana, director general de contenido y distribución de TV Azteca, pero ella se negó a hablar con él y pidió hablar con el presidente de la televisora, Benjamín Salinas.

“Danna ya les advirtió que si no habla con Benjamín no regresa a La Academia el próximo domingo, lo cual prácticamente se ve imposible, ya que tiene un contrato que debe cumplir”.

Además, la protagonista de la serie de Netflix, Élite, habría manifestado no sentir el apoyo de los ejecutivos Ciurana y Smester.

AUMENTA SEGUIDORESLuego de la polémica vista en televisión entre Danna Paola y Gibrán, ahora exalumno de La Academia, la cantante se vio beneficiada en su cuenta personal de Instagram, ya que posterior a que el escándalo con los estudiantes se volviera tendencia en redes sociales, su popularidad se incrementó en la app de fotografías, por lo que superó los 15 millones de seguidores.

La intérprete de Oye, Pablo continúa siendo tendencia en redes sociales, tanto por los memes como por los stickers para WhatsApp que aparecieron recientemente en Internet para inmortalizar algunas de las frases que Danna Paola dijo en el programa de televisión. ¿Por qué se volvió viral Danna Paola? Danna Paola causó polémica en redes sociales luego de que “pusiera en su lugar” al ahora exalumno de La Academia, Gibrán, posterior a que este la llamara “cul…” a causa de las críticas recibidas por parte de la juez, al respecto de sus participaciones en el escenario. “Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer.

La verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, le has hecho caso a tus maestros, has mejorado muchísimo. La verdad ha sido maravilloso. Pero tú dime ¿así no soy cule** contigo?… Yo estoy en esta silla no para verme bonita: es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie”, dijo la intérprete luego de que el participante se refiriera a ella con ese adjetivo.