Danna Paola lanza reto viral para sanitizar lugares vulnerables

El pasado primero de mayo, Danna Paola, de 24, lanzó un nuevosencillo titulado ‘Contigo’, mismo que habla sobre la situación que gran parte de la población ha tenido que realizar para protegerse de la pandemia: ‘cuarentena’. En dicha canción, la también actriz narra lo importante que es cuidarse durante estos días para después reencontrarnos con nuestros seres queridos; también habla de lo que debemos hacer para cuidarnos, mantener el ánimo y cómo encontrarle el ladopositivo a la situación.

Ese mismo día, en TikTok, Danna grabó un video en el que la veíamos bailando su canción, y enseñando un cartel con la frase ‘#EstoyContigo’, lo que causó gran expectativa entre todos sus fans. Un día después, en todas sus redes, publicó otrovideo para explicar el motivo de su mensaje y de su canción, la cual ya tiene casi 3 millones de reproducciones y se encuentra en los primeros lugares de las plataformas musicales.

”Hola, soy Danna Paola y ¡estoy contigo! La razón por la cual estoy diciendo esto es muy importante para mi, y espero que también sea importante para ti. En esta cuarentena me he dedicado a no solamente a pasar un día a la vez y quitarme un poco la ansiedad, incertidumbre, miedo, como a todos nos está pasando”, así fue como Danna comenzó con su inspirador mensaje.

En el video también habló sobre la gran labor que han realizado los médicos y enfermeros, y agradeció a todos los que han respetado el ‘#QuédateEnCasa’: ”Me he dedicado a darle importancia a toda esa gente que está allá afuera y aplaudirle y darle las gracias por estar salvandovidas y el mundo para salirdeesto muchísimo más rápido, y a ustedes también por quedarse en su casa”.

Aseguró que la música la ha ayudado a sobrellevar esta situación, y recalcó que quería compartirla con todos para sacarles una sonrisa: ”Me he dado a la tarea de buscar la manera de poder ayudar y poner un granito de arena, mi manera de hacerlo es creandomúsica. La música me ha ayudado a ‘drenar’ cualquier emoción y he compuesto una canción que nace de un día gris y justo de querer hablar y cantar sobre el extrañar a alguien y querer que pase el tiempo rápido para estar con esa persona y salvar el mundo juntos”.

”No quería hacer una canción triste sino que nos motivara a bailar y nos diera alegría y nos sacara de la cama y una sonrisa; hay que cuidarnos, hay que tomar conciencia, y esta es mi forma de aportaralgo”, agregó.

Más tarde explico que quería comenzar un reto viral para brindarle apoyomoral a quienes se han sentido tristes estando en casa, y también para poder recaudar fondos para limpiar lugares que son vulnerables durante la pandemia: ”La primera etapa para ayudar es compartir el mensaje #EstoyContigo, es algo potente y me nace crear una cadena de subir fotos, videos o tiktoks con ese mensajito y etiquetar a la persona que quieres lo difunda; mientras más seamos, mejor. Todo va a ayudar para la lucha contra el Covid-19”.

”También he ayudado junto con mi equipo; hemos donado sanitizaciones a sitios vulnerables como hospitales, asilos para ancianos, casashogares y muchos otros”.

© IG @dannapaola | Alex Speitzer y Bárbara del Regil fueron los primeros en unirse al reto de la canta… IG @dannapaola | Alex Speitzer y Bárbara del Regil fueron los primeros en unirse al reto de la cantante.

Para finalizar, retó a algunos de sus amigos del medio artístico, como youtubers, actores e influencers a unirse a la causa y brindar su apoyo: ”Hay muchos lugares que lo necesitan para poder estar a salvo y necesitosuayuda y la de mis amigos y colegas del medio para recaudar más de 10 sanitizaciones a sitios vulnerables. Gracias por estar conmigo, espero que este mensaje llegue muy lejos y podamos ayudar con lo que podamos. Estoy contigo, vamos a estar más fuertes que nunca y los amo”.

