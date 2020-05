Danna Paola, ¿la culpable de la ruptura de Sebastián Yatra y Tini Stoessel?

A unas horas de que Tini Stoessel y el cantante colombiano Sebastián Yatra confirmaran que terminaban su relación, el nombre de Danna Paola ha salido a relucir, y es que según fans de la ex pareja, la intérprete fue la causante de la ruptura.

Un video en el que da Danna Paola interpretaba el tema ha sido tomado como la prueba de su culpa: “Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui”. Siendo la última frase la que remarcó en tono de broma y que ahora está dando de qué hablar.

La videollamada realizada a inicios de abril y que en su momento le valió la crítica de los fans de Yatra y Tini hoy ha retomado más fuerza porque se decía que esta comunicación con la mexicana habría causado incomodidad a la modelo argentina.

En algún momento Danna Paola, durante una charla con sus seguidores ya había negado que entre el músico colombiano y ella hubiese algo más que una relación de trabajo.

“Qué pasó con Sebastian Yatra, qué pasó? Pues que va a pasar?, que hicimos un FaceTime, nos juntamos a componer. Eso es todo.

”Hasta el momento Danna Paola no ha comentado nada al respecto y en sus redes sociales solo ha publicado una imagen donde aparece con semblante reflexivo.

