Danna Paola estrena canción inspirada en cuarentena: “me quedo en casita si es contigo”

Danna Paola ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el estreno de su nueva canción titulada “Contigo” y la cual está inspirada en la cuarentena por coronavirus que viven miles de personas en el mundo entero. Claro que el tema de la intérprete mexicana tiene su propio sello y se aleja de la preocupación sobre el aspecto médico y social y se acerca mucho más a una melodía pop romántica.

Confinada en España desde hace más de un mes –luego de que el gobierno español decretara el estado de emergencia ante el preocupante incremento de casos y muertes por el covid-19–, Danna Paola canta sobre un romance a distancia en medio de la crisis en la que vivimos. “Ya no veo las noticias, no mido el tiempo ni los días, tú tan lejos, yo solita, toca quedarse en casita”, dice el tema de la estrella.

Horas antes del estreno oficial de su nueva canción, Danna Paola comunicó a sus fans la noticia vía TikTok, mediante una transmisión en vivo, para luego subrayar en Instagram que se trata de una composición “hecha con todo el amor del mundo y, básicamente, tiene una gran causa”.

Durante su live en TikTok, Danna Paola emocionó a sus fans con el sorpresivo anuncio del estreno de “Contigo”. “Tenemos canción nueva”, dijo a sus miles de seguidores. “Habla de cuánto extrañamos a una persona o a estas personas que están lejos por este momento que estamos viviendo (…), pero no quería hacer una canción triste, sino una que nos pusiera a bailar, que nos pusiera una sonrisa”.

Sin embargo, Danna no reveló cuál es la causa detrás de su nueva canción. “Tiene un mensaje súper lindo, que les contaré en un video hablando de todo el movimiento que hay detrás, porque hay algo muy importante detrás que les voy a estar contando poco a poco“, agregó.

En Instagram, Danna Paola acompañó el anuncio de su nueva canción con el hashtag #ContigoChallenge, por lo que ya se espera que este viernes los fans de la cantante inunden las redes sociales con sus videos y reaciones ante el lanzamiento de “Contigo”, que también habla de la diferencia horaria entre el país ibérico y su natal México, además de tocar de manera muy suave el miedo que la situación actual puede provocar en las personas.

Te dejamos con el lyric video de “Contigo”, de Danna Paola y abajo la letra de la canción.

​Contigo, de Danna Paola: letra de la canción

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos, yo solita

Toca quedarse en casita

Estando en peligro y no hay marcha atrás

Cuidando al perro y a mi mamá

Si el miedo me colapsa (Pienso en ti y se me pasa)

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo

Son las tres de la mañana

Ocho horas de distancia

Y ya no se si tú vas a olvidarme

Si el mundo se termina, voy contigo a Marte

Voy a enloquecer, ya no sé que hacer

Pero lo que si sé es que yo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo

Ya no veo las noticias, no

No mido el tiempo ni los días

Tú tan lejos y yo solita

Toca quedarse en casita

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo

Yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo

One, two, three

Hey, yo me quedo en cuarentena si es contigo

Yo lo quiero es salvar el mundo si es contigo

Yo lo que quiero​

ehh

