¡Cuidado… las aves están aquí!

En el verano de 2016, el mundo entero la conoció mucho mejor y todo gracias a la película Suicide Squad, la cual, pese a que no tuvo tan buenas críticas sus ingresos en la taquilla fueron millonarios.

Ella es “Harley Quinn”, personaje que nació en la serie animada de Batman de 1992, un año después llegó a los cómics y luego se trasladó a la gran pantalla gracias al citado largometraje dirigido por David Ayer.

La actriz Margot Robbie se ha vuelto a poner el traje, esta vez para la cinta Aves de presa y la emancipación de Harley Quinn que hoy tendrá un preestreno en las salas locales y desde mañana se proyectará en diversos horarios.

La cinta de 109 minutos de duración cuenta con la dirección de Cathy Yan. El guión pertenece a Chuck Dixon, Jordan B. Gorfinkel y Christina Hodso. Además de Margot, actúan Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina y Derek Wilson.

Se trata de una historia retorcida contada por la propia “Harley”, pues sólo ella sabría contarla. Cuando el villano más nefasto y narcisista de Gotham, “Roman Sionis”, y su entusiasta mano derecha “Zsasz”, se ponen como objetivo a una joven llamada “Cassandra Cain” la ciudad se vuelca para buscarla.

Cuando los caminos de “Harley Quinn”, “Huntress”, “Black Canary” y “Renee Montoya”, convergen, este insólito cuarteto no tiene más remedio que unirse para derrotar a “Roman” o mejor dicho a “Black Mask”.

Dichas heroínas forman el equipo Birds of Prey que tuvo su propia serie live action de televisión en 2002, pero debido al bajo rating sólo se quedó en una temporada. El programa era protagonizado por “Oráculo”, “Black Canary” y “Huntress”.

Hace unos días, Margot Robbie presentó el largometraje en la Ciudad de México. Se llevó a cabo una premiere y de acuerdo con algunos personas que acudieron a ver la cinta, la trama es muy buena.

Durante su encuentro con la prensa nacional, la actriz de 29 años comentó que sus miedos la han llevado a adquirir más responsabilidad y enfrentar más retos como el haber sido productora de Aves de presa.

“Regresar a este papel y en esta película provocó mucha presión porque sé qué hay millones de fans del universo de DC y los cómics, pero eso hizo que quisiera estar más involucrada en el proyecto y producirlo.

“Quería tener a los mejores escritores, a los mejores técnicos y a la mejor gente involucrada en él. Queríamos que los fans se sintieran satisfechos y que vean que respetamos a sus personajes”, externó.

En la historia, “Harley” deja al “Joker”. Ella decide emanciparse y ser libre, algo que le costará bastante caro ya que, como era de esperarse, más de uno quieren acabarla y eso de igual manera la lleva a ser parte de las Aves de presa.

La actriz, quien en estos días también está en cartelera gracias al filme El escándalo, comentó que se siente identificada con “Harley Quinn” ya que, según agregó, para crecer en cualquier ámbito es importante la emancipación.

“Uno constantemente se emancipa, no es como que sólo lo hagas una vez, es decir, uno se desprende y deja atrás a personas y sólo así se redescubre y eso te hace madurar. Se podría decir que yo me he emancipado muchas veces en mi vida, desde que dejas a tu familia hasta que te cambias de casa o incluso terminas relaciones”, confesó.

Margot Robbie ya había coproducido, pero Birds of Pray es el primer filme que produce en grande. La artista informó que le gusta protagonizar proyectos de gran presupuesto porque de esa manera financia cintas más personales y pequeñas.

“Todos amamos películas de acción, me siento agradecida con ellas porque además me dan la oportunidad de hacer proyectos más pequeños que también me gusta hacer. Creo que los actores buscamos los grandes proyectos para levantar los pequeños”, sostuvo.

¿Qué dicen las críticas?

*“Yan logra que el ritmo se mantenga siempre con una impecable ferocidad. Sus escenas de acción tienen una explosividad visual desafiante, lastrada sólo por algunos momentos que buscan agradar a todo el público”, Owen Gleiberman de Variety.

*“Es una película de superhéroes feminista y liderada por mujeres, con escenas de acción implausibles que pese a no alcanzar todo su potencial, sí que marca un nuevo camino narrativo para el desgastado universo de este género”, Kate Erbland de IndieWire.

*“Los que estaban esperando una fusión entre locura e ingenio como en Deadpool deberían rebajar sus expectativas: puede que Harley sea conocida por ser impredecible, pero Birds sigue a rajatabla las reglas del género de acción”, John DeFore de The Hollywood Reporter.

*“Con un retorcido sentido del humor y una acción muy estimulante, Birds of Prey es feroz, divertida y una auténtica maravilla, además de ser una comedia de superheroínas sobre el empoderamiento femenino”, Molly Freeman de Screen Rant.