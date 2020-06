Cristian habla, después de años, de los hijos que tuvo con Valeria Liberman

Ahora que se aproxima el Día del Padre, los famosos dejan ver su faceta más personal, tal es el caso de Cristian Castro, quien platicó como pocas veces de sus hijos, esto durante una entrevista con su amiga Guadalupe Pineda.

El cantante habló también del dolor que le causó la reciente muerte de su abuela, doña Socorro Castro, quien perdió la vida a finales de abril.

© FilmMagic Cristian Castro, Simone Castro, Mikhail Castro y Valeria Liberman en 2013 en Miami Beach, Florida. (Photo by Uri Schanker/FilmMagic)

En dicho encuentro, el cantante comentó que, aunque aún no está definido el futuro de sus hijos, él ha intentado inculcarles el gusto por la música.

“Ahora lo que más quiero es que también mis hijos aprendan un instrumento, ya están con el piano. Yo estoy encima de mis hijos para que aprendan piano, quiero que se acompañen bien y aunque no sean cantantes, sepan un poco de solfeo, un poco de música, porque es importante eso”, comentó.

En ese sentido, el intérprete de “Azul” dijo estar orgulloso de sus hijos y agradeció a sus fans por poder pagar la educación de ellos. “Estoy muy orgulloso de ellos, los tengo en muy buenas escuelas y gracias al público que me da esta oportunidad de que ellos vayan a escuelas buenas”, dijo.

El hijo de Verónica Castro le dijo a Guadalupe Pineda que estaba muy feliz por haber podido acompañar a su hija menor, Rafaelita , en su graduación del Kinder a través de una videollamada por Zoom.

“Hoy justamente fue su graduación y la acompañé a través de Zoom . Gracias a la tecnología pude acompañar a mi hijita en su graduación. Se graduó de Kinder, imagínate, ya está aprendiendo inglés, a escribir, matemáticas, a sumar y a restar. A su edad yo no sabía tantas cosas, yo creo que hasta que entré a segundo de primaria, tercero, ahí fue que aprendí realmente a escribir, a saber matemáticas, a manejar conceptos y a hablar el inglés, un poquito, así que la felicito mucho porque hoy dio una demostración increíble en su examen”, comentó el orgulloso papá.

Desde luego que también hizo mención de sus dos hijos mayores, fruto de su matrimonio con Valeria Liberman , de quienes también se dijo sumamente orgulloso por los buenos resultados escolares que han tenido. Asimismo, compartió con emoción que el próximo 15 de junio, su hija mayor cumplirá 15 años.

“Ya tengo mi hija de 15 años, estoy muy contento, está por cumplir 15 años, precisamente este 15 de junio, mi hijita, estoy feliz con Simone y la verdad que muy orgulloso porque están saliendo muy bien en sus calificaciones. Luego tengo a Mikhail , que tiene 12 años, va para los 13 años; ahora en diciembre cumple 13”.

Sin embargo, la plática se tornó un poco triste cuando tocaron el tema de su abuelita recién fallecida. Guadalupe Pineda expresó palabras de aliento para el cantante, quien hace unos días habló del profundo dolor que le causó la partida de doña Socorro.

Visiblemente afectado, el hijo de Verónica Castro compartió que la relación con su abuela era tan cercana que ahora mismo está pensando en buscar ayuda profesional para trabajar su duelo. Recordemos que Sofía Castro , nieta de doña Socorro, también se mostró muy afectada ante la muerte de su abuela.

“Imagina, yo dormía con ella porque no quería dormir solo, entonces hasta los 13 años yo dormí en sus brazos y tuvimos una mimetización muy grande, ella le daba mucho sentido a mi vida, entonces que ahora ya no esté me hace sentir desolado, incluso estoy pensando en buscar un grupo de ayuda porque sí, ha sido muy dificil” , compartió entre lagrimas el cantante.

“No hay nada más natural que la muerte, a mí me pasa que de pronto la quiero ver, la quiero abrazar, pensar en mi mamá a veces hace que hasta me duela el estómago, dicen que no hay nada más natural que esto, pero tú no estás solo, tienes a tu público, tienes muchos amigos, este dolor que estás sintiendo que Dios te lo cuide porque habla del buen ser humano que eres, hay mucha gente indolente y esto para ti es especial, vívelo”, le dijo la intérprete.

Me gusta: Me gusta Cargando...