Con concierto, artistas apoyan a OMS y médicos contra el Covid-19

Con música, Lady Gaga invitó a quienes están estresados por la pandemia a sonreír y Stevie Wonder exhortó a los espectadores a apoyarse unos en otros.

Los superastros inauguraron este sábado el especial televisado de dos horas One World: Together At Home, dirigido a luchar contra el coronavirus y celebrar a los trabajadores de la salud que están al frente de la batalla.

Gaga, quien fue la encargada de hacer la curaduría del evento en apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) junto con Global Citizen, interpretó una versión del clásico de Nat King Cole: Smile (Sonríe).

“Me preocupan tanto los trabajadores médicos que están arriesgando sus vidas por nosotros”, dijo la cantante, agregando que estaba “pensando en todos ustedes en casa”.

Wonder interpretó con un piano Lean On Me (Apóyate en mí), de Bill Withers, quien murió el 30 de marzo. Dijo que “durante adversidades como esta tenemos que apoyarnos unos en otros”.

One World: Together At Home, transmitido simultáneamente por las cadenas ABC, NBC, CBS, Univision, iHeartMedia y Bell Media, cuenta con Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel como anfitriones.

Colbert dijo a los espectadores que “saquen sus billeteras y déjenlas de lado”. Kimmel agregó que más de 50 millones de dólares ya se habían recaudado para ayudar a personas necesitadas durante la crisis mundial.

Paul McCartney cantó y habló sobre el trabajo de su madre, que fue una enfermera. Durante el evento también participarán los Rolling Stones, Taylor Swift, Oprah Winfrey, Billie Eilish, Elton John, Jennifer López, David y Victoria Beckham, Alicia Keys, Ellen DeGeneres, Pharrell Williams, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin de Coldplay, Celine Dion, Lizzo, J Balvin, Maluma y Andrea Bocelli.

Previamente en el día, un evento de seis horas en el que participaron Andra Day, Niall Horan, Kesha, Matthew McConaughey, Jack Black, Heidi Klum y Jason Segel se transmitió en plataformas digitales como parte de “One World: Together At Home”. También actuaron o hablaron artistas latinos que incluyeron a Juanes, Anitta, Becky G, Luis Fonsi, Natti Natasha y Sebastián Yatra.

“Aquí Kesha desde el día 500 de la cuarentena. Extraño tanto a mis fans”, dijo Kesha sentada frente a su chimenea mientras su gato hacía sonidos en el fondo. “Sé que hay mucha gente trabajando y sin dormir y sacrificando tanto para ayudar a descifrar esto para todo el mundo y sólo pienso que la vulnerabilidad de todos nosotros como seres humanos en este momento está mostrando un lado realmente hermoso de la humanidad”.

Tras agradecerle a aquellos en el frente de la batalla, dijo: “Voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es tocar algo de música y con suerte alegrarles el día aunque sea un poquitito. Esa es mi meta”.

El renombrado pianista Lang Lang, la cantante country Maren Morris, el rockero Hozier, la estrella británica Rita Ora y el cantante emiratí Hussain Al Jassmi también actuaron durante el especial, que incluyó videos enfocados en trabajadores de la salud batallando la propagación del coronavirus. También hubo un segmento de parejas casándose — algunas en la entrada de sus casas, otras adentro — durante la pandemia.

