‘Cometí un error’: Ex de Karla Panini ofrece disculpa a la familia de Karla Luna

Karla Panini protagonizó uno de los mayores escándalos de la televisión mexicana de los últimos años al casarse con Américo Garza, con quien comenzó una relación cuando él aún era esposo de Karla Luna. El hecho desató una ola de ataques y una de las pocas personas que defendió a la comediante fue Óscar Burgos; sin embargo, el ex esposo de Panini aseguró que cometió un error e incluso ofreció una disculpa a la familia de Luna.

Al ver las fuertes críticas que recibió su ex esposa, Burgos, también conocido como El Perro Guarumo, ofreció entrevistas en las que aseguró que cuando Panini comenzó su relación con Garza, Karla Luna ya estaba saliendo con alguien más, además de que lucró con su enfermedad, pero al escuchar los audios que compartió la familia de la fallecida actriz aseguró estar arrepentido de sus declaraciones.

“Tú sabes que todo lo hago por mi hijo, yo no quiero que él tenga una imagen fea de su mamá ni de Américo porque vive con él. Yo no quiero que la gente odie a nadie, es una situación que sucedió entre ellas dos, era un problema entre ellas dos, ahora estoy muy involucrado. Es la mamá de mi hijo, yo no puedo tener una mala relación con la mamá de mi hijo, no es sano para mi hijo ni para nadie estar peleados“, comentó ante las cámaras de Ventaneando.

En otra entrevista, Óscar Burgos reveló que hace varios años le prometió a Karla Luna que no volvería a hablar del tema, por lo que se siente con la obligación de pedir disculpas a su familia.

“Cometí un error en volver a hablar porque yo le había prometido a Luna no volverlo a hacer, este había visto muchas cosas de mucho odio hacia la mamá de mi hijo (Karla Panini) y estúpidamente quise parar este odio por temor a la salud mental de mi hijo porque inclusive los han amenazado de hacerles algo y realmente eso me da mucho miedo.

“Estoy muy triste, estoy muy arrepentido, necesito pedirle perdón a la familia de Luna, callarme y no volver a opinar…resulta que yo era la víctima y ahora soy cómplice, yo no estoy de lado ni de Panini ni de Luna, estoy de lado de las dos, estoy de lado de los niños eso es lo único que me preocupa”, dijo a Primera Mano.​

