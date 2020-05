Colate interpone demanda contra Paulina Rubio por posible consumo de drogas

Paulina Rubio sigue sufriendo las repercusiones de la controversial transmisión en vivo que hizo hace algunas semanas en Instagram.

Luego de que su exesposo, Nicolas Vallejo-Nágera, mejor conocido como “ Colate’, solicitara ante un juez que le otorgara solo a él los derechos compartidos del hijo que procreó junto a la cantante, Andrea Nicolás (demanda que desestimó un juez), ahora se han dado a conocer los detalles de una nueva demanda que el español entabló en contra “La Chica Dorada”.

© Agencia México. Nicolás Vallejo-Nágera y Paulina Rubio.

De acuerdo al programa Un Nuevo Día, entre los puntos que destacan en esta nueva demanda está la petición de “Colate‘ de obligar a la intérprete a someterse a una prueba psicológica, alegando que ella ha actuado de una manera violenta, irresponsable, peligrosa y con ira. Además, en el documento expresa estar preocupado por un posible adicción a las drogas de la mexicana.

En la demanda se menciona además que Andrea Nicolás sufre un tic nervioso cuando tiene que hablar con su mamá y que ha sufrido abuso psicológico y físico por parte de Susana Dosamantes y Enrique Rubio , madre y hermano de Paulina Rubio.

En este momento no se descarta que la artista mexicana pueda perder la custodia del menor.

Por otra parte, el empresario español concedió una entrevista a la revista mexicana TVyNovelas a la que declaró que Andrea Nicolás ha sufrido por los problemas entre ellos.

“Cuando ha hecho falta trato este tema con la mayor delicadeza posible; respeto mucho la figura materna porque vengo de un matriarcado. Lo único que le he podido decir cuando pasa algo inexplicable con su madre es que: ‘Ella es un poco especial y tienes que quererla como es’; protejo mucho mis definiciones hacia ella con mi hijo”.

Cuando se refiere a las situaciones inexplicables habla de sucesos como el que acaba de vivir hace unos días: “Ayer, por ejemplo, cuando fui por él, estuve una hora y media esperando afuera y no salía sin razón alguna. Hasta que mi hijo me llamó llorando para decirme que fuera a buscarlo y volví; ella cree que me hace daño a mí, pero a quien le hace daño es a él. Yo sólo sufro cuando lo veo así”.

Me gusta: Me gusta Cargando...