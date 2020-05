Christian Chávez revela que su exnovio lo chantajeó

Pese a que no quiere dar muchos detalles, Christian Chávez decidió hablar y dar su reacción, luego que su expareja Maico Kemper, de origen holandés, lo denunciara por violencia doméstica, en la que alega que el actor le partió una botella de tequila en la cabeza.

El exRBD primero emitió un comunicado mediante su agencia de relaciones públicas en la que alegó que no podía pronunciarse porque todo el asunto estaba en despachos legales, pero ahora hizo otras revelaciones difundidas en el programa Ventanenado.

En un video transmitido en el programa de espectáculos agradeció a todas las personas que se han preocupado por él y manifestó: “Estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por las vías legales. No quiero difamar a nadie porque no es lo que busco, creo firmemente en la justicia y en la verdad”.

Y agregó, haciendo alusión a su última pareja y todo este lío: “Las relaciones tóxicas son algo que te pueden costar muchísimo, si no alzas la voz desde un principio. Es algo que se debe de parar, yo estoy pasando por este proceso, porque decidí desde mi amor propio no caer en esto y no caer en chantajes”, dijo el exRBD.

Antes de terminar la entrevista lanzó un fuerte mensaje a sus seguidores: “Aunque tengan miedo, aunque los chantajeen, no regresen a una relación que los esté destruyendo”.

No es la primera vez que el actor se ve envuelto en un escándalo de este tipo. En el 2013, su exnovio Ben Kruger lo demandó por intento de homicidio, por lo que Christian estuvo detenido y luego intentó quitarse la vida.

Christian Chávez y su exnovio Ben Kruger.

