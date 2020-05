Chiquinquirá Delgado reveló detalles de su matrimonio con el periodista Jorge Ramos

El periodista mexicano Jorge Ramos ha estado en una relación estable con la Venezolana Chiquinquirá Delgado desde 2011. Pero apenas el pasado lunes el mundo se enteró que la pareja ya está casada, de cierta forma.

Durante una entrevista con la productora ejecutiva de “Despierta América”, Luz María Doria, Delgado reveló que ella y Ramos ya pasaron por varias etapas de pareja: desde el compromiso, hasta el matrimonio, aunque no exactamente en ese orden.

Delgado reveló que fue en un viaje a la India cuando el periodista y ella se unieron en una ceremonia simbólica. Y que después de eso, Ramos le entregó un anillo durante un viaje a “la ciudad del amor”, París.

Para probar que la ceremonia pasó, enseñó una fotografía en donde ella sale usando un vestido azul, y Ramos está usando un pantalón y camisa. En la fotografía, el egresado de la Universidad Iberoamericana, le está poniendo un collar de flores a la comunicadora. Delgado, además explicó que esa fotografía está orgullosamente en su sala.

Delgado narró lo difícil que fue enterarse de que se perdió el contacto con el periodista durante su reportaje en Venezuela

Durante la entrevista, Doria le preguntó a la también modelo acerca de cómo vivió ella la situación al enterarse de que el periodista fue retenido en Venezuela, tras su entrevista con el presidente Nicolás Maduro.

Delgado entonces narró la desesperación que experimentó al no saber en donde estaba su pareja, y el resto de su equipo.

“Yo no quería que él fuera, porque era obvio que algo así iba a pasar. Pero me asusté mucho cuando hablé con su jefe, Daniel Coronel, y me dijo que se perdió la comunicación con ellos. Fueron unos momentos terribles hasta que volvimos a tener contacto con ellos porque en Venezuela ahorita puede pasar cualquier cosa. No hay derechos humanos ni libertad de expresión”, compartió la nacida en Maracaibo.

Sin embargo, explicó que se encuentra orgullosa de Ramos y del trabajo que ha hecho, pues se arriesga a hacer todo tipo de preguntas, no importa quién sea la persona. Aunado a esto, su trabajo siempre es motivo de charla durante su vida cotidiana y Delgado aseguró que Ramos la ha consultado acerca de sus entrevistas venideras.

Chiquinquirá Delgado explicó que ha apoyado a su pareja en su trabajo

“Prepara bien sus entrevistas, siempre antes de una entrevista así de importante comentamos las preguntas, siempre si hay alguna pregunta difícil, la prueba en la casa”, agregó.

Esta entrevista tomó lugar casi una semana después de que la misma “Chiqui”, como es conocida, entrevistara a Ramos por medio de Skype. A pesar de las dudas que ambos tenían de hacer este ejercicio, se atrevieron a hacerlo, no sin nerviosismo de por medio.

“No sé si esta es una muy buen a idea, o una de las peores que hemos tenido eh […] teníamos una especie de acuerdo personal de no meter cosas de la relación y no hacerlas públicas. Pero supongo que la pandemia ha cambiado muchas de esas cosas”, dijo Ramos. Pero cuando fue cuestionado sobre si le causa más nervio que lo entreviste o que le corte el cabello, Ramos bromeó con que le asusta más lo del cabello.

No obstante, el mexicano agregó un toque de romanticismo a la plática cuando Delgado le preguntó acerca de qué le ayudaba para sobrellevar estos tiempos tan difíciles en la pandemia.

“Me refugio en ti, en la casa, en Carlota (hija menor de Delgado). En toda esta pandemia, mi mayor privilegio y una de las cosas con las que estoy más agradecido es poder estar encerrado dos meses con ustedes”, le dijo Ramos.

