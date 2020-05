Karla Panini está en el ojo del huracán, pues desde que comenzó una relación con Américo Garza se convirtió en blanco de críticas y ataques que se intensificaron hace unas semanas cuando encaró a una mujer que la acusó de traición en contra de su compañera en Las Lavanderas. Al ver la controversia, la familia de Karla Luna compartió un video para dar su versión de los hechos y terceros salieron a dar su testimonio, pero ahora Cepillín fue quien le hizo una petición a Karla Panini.

Luego de que la familia de Karla Luna acusara a Karla Panini de no permitirles tener contacto con las hijas menores de la fallecida actriz, Cepillín aprovechó su aparición ante las cámaras para pedirle a la comediante que deje que las niñas convivan con su otra familia.

© Proporcionado por Revista Fama Cepillín se une a la polémica y envía un mensaje a Karla Panini (Instagram).

“Le pido a Karla Panini que deje ver a la familia de Karla, por el amor de Dios, Karla por favor deja ver a su familia. Yo creo que es justo y ese es un error de Karla, si todavía lo sigue haciendo, debe permitir que su otra familia las vea”, comentó.

Cepillín, quien tuvo la oportunidad de convivir con todos los involucrados, aseguró que únicamente le pide a Panini que permita que las hijas menores de Luna, quienes están bajo su custodia, convivan con su familia materna, pero no va a criticar la relación que Karla Panini comenzó con Américo Garza cuando él aún era esposo de Karla Luna.

“Lo voy a decir fácil y rápido, ni el dinero ni el amor se pueden ocultar. Al convivir tanto tiempo juntos, los tres, pues se haya enamorado este muchacho de las dos. Si hubiera sido de otra religión, él podía haber estado casado no nada más con dos, con siete, con las que pudiera mantener, en este caso, ¿tú crees que yo podría juzgar que la gente se ame?, No.

“El hecho de que se haya enamorado la Panini del esposo de Karla Luna, pues es el amor el que vence ahí, que a lo mejor Karla Luna, por lo que quieras y gustes, porque era súper amigas haya pasado esto y que ella en su momento no lo haya perdonado ya es una bronca de tres”, comentó.

Ricardo González Gutiérrez, también conocido como El payasito de la tele concluyó diciendo que lamenta la situación que están viviendo ambas familias: “Luna fue una mujer maravillosa con una familia bien bonita, que esto salga a la luz pública me da tristeza”, concluyó.

