Cepillín se le va con todo a Danna Paola: Pobre tar@yamp;%

Hace dos meses Ricardo González ‘Cepillín’ de 74 años, declaró que le tenía fobia a Danna Paola de 24, ya que una vez lo desairó porque la cantante le tiene fobia a los payasos, sin embargo ahora el comediante no se midió al atacar a la también actriz y llamarla ”pobre tarada”.

© IG @ cepillintv | El payaso llamó yquot;pobre taradayquot; a la cantante. IG @ cepillintv | El payaso llamó yquot;pobre taradayquot; a la cantante.

Encon el programa de televisióndeclaró ”hay gente comoque dice ‘le tengo‘, pues es, con todo respeto. Un día me dijo ‘ay no, te tengo miedo’,. En su casa tuvo un negocio de fiestas infantiles, entonces cómo le hacían. Cuando fue de(su personaje en la telenovela), me dijo ‘hazte para allá”’.

Y criticó su actitud actual, ”ahora se siente más, se quedó en la nube, la vi en un programa de TV Azteca (”La Academia”), que se sintió ofendida por uno de los participantes, bien flotada en vez de decir que son muchachos nuevos, en vez de eso ‘tengo veintitantos años de trayectoria y yo nunca he ofendido a nadie’, y yo dije ‘si al primero que ofendiste fue a mí’, yo no me dejo de nadie, nadie puede pisotear tu dignidad”.