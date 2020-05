Call of Duty: Warzone contará con soporte en PS5 y Xbox Series X

Conforme nos acercamos a la nueva generación de consolas, muchos nos preguntamos si varios de los títulos más populares del momento, tendrán una segunda vida en PS5 y Xbox Series X. Recientemente, un miembro de Infinity Ward, mencionó que es muy probable que veamos Call of Duty: Warzone en las nuevas consolas.

En una entrevista con GamerGen, Taylor Kurosaki, el director de narrativa de estudio en Infinity Ward, fue cuestionado sobre la siguiente generación de consolas, así como el futuro de la serie. En esta plática, Kurosaki respondió a una pregunta relacionada a la posibilidad de ver Warzone en el nuevo hardware, mencionando que “tan pronto como esos nuevos sistemas estén disponibles, estoy seguro de que les ofreceremos soporte”.

De igual forma, Kurosaki mencionó que el desarrollo de Warzone modificó la perspectiva de Infinity Ward en cuanto a los lanzamientos anuales. Aunque no menciona directamente un cambio en la producción, sí comentó que el Battle Royale puede quedarse vigente por mucho más que sólo un año.

“Call of Duty es un género en sí mismo, hay diferentes ramas en el árbol de Call of Duty, pero todos están conectados de alguna manera. Warzone será la línea que conectará todos los diferentes sub -franquicias de Call of Duty”.

Por el momento, se desconoce cuándo veremos a Call of Duty: Warzone en PS5 y Xbox Series X, aunque no sería sorpresa ver disponible este título en los primeros meses de vida de las nuevas consolas, las cuales llegarán al mercado a finales de este año. En temas similares, te recordamos que el battle royale ya ha superado los 50 millones de jugadores. De igual forma, la sexta temporada de Call of Duty: Mobile ya está disponible.

