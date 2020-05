Belinda sorprende con su nueva imagen

A pesar de tener que estar todos en casa, los famosos, siguen trabajando mucho en sus redes sociales, y Belinda de 30 años no es la excepción, pues la cantante de ‘En el amor hay que perdonar’, no deja de tener movimiento en Instagram, en esta ocasión ha dejado sorprendidos a sus mas de 9 millones de seguidores en Instagram con un cambio de look, con el pelo muy corto, como pocas veces la hemos, visto, eso si esta nueva imágen resalta su impresionante belleza.

La famosa actriz subió varias imagenes mostrando este nuevo corte de pelo con la palabra ‘Trabajando’, la incognita sería, ¿se cortó el pelo, o solo es una peluca? ¿ustes que creen?.

Será que esta es la imagen que la cantante decidió portar ahora que regresará a grabar ‘La Voz’, donde participara nuevamente como couch, y bueno la protagonista de ‘Hoy no me puedo levantar’ lanzó hace unas semanas su nuevo tema músical ‘flamenkito’ que hasta el día de hoy lleva más de 4 millones 700 mil reproducción y como bien ella dice ‘Ganando como siempre’.

© IG: @belindapop

