Bad Bunny se confiesa sobre su orientación sexual

Tras haber lanzado el álbum llamado YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana) a través de diversas plataformas musicales, Bad Bunny ha decidido también hablar sobre su verdadera orientación sexual.

Con su participación durante el pasado evento del Super Bowl en Miami junto a Shakira, Jennifer Lopez y J Balvin, la fama del puertorriqueño ha subido como espuma, sin olvidar todo el trabajo que realizó anteriormente siendo un empleado de supermercado, siendo desde entonces que le gustaba usar prendas de ropa coloridas y extravagantes, una vestimenta que sorprendía a su padre, quien siempre lo apoyó.

Su estilo ha provocado que muchos cuestionen su sexualidad, sin embargo, “San Benito”, como se hace llamar en Twitter, se ha confesado respecto al tema.

“Al final del día no sé si en 20 años me voy a enamorar de un hombre. Uno nunca sabe en esta vida. Por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, dijo durante una entrevista para Los Angeles Times.

Cabe señalar que, en este reciente material de Bad Bunny, el tema Ignorantes está dedicado a una mujer trans de Puerto Rico que fue asesinada y tratada como “un hombre vestido de mujer” por la prensa.