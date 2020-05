Atala Sarmiento revela que mantiene contacto con un conductor de ‘Ventaneando’

Atala Sarmiento, quien formó parte del programa de espectáculos Ventaneando, rompió el silencio luego de que se desató una ola de rumores sobre su posible regreso a TV Azteca. En medio de la polémica, la periodista, que se encuentra viviendo en Barcelona con su esposo, habló de la situación y negó que tenga comunicación con Daniel Bisogno, aunque aceptó quemantiene contacto con uno de los conductores del programa liderado por Pati Chapoy, a quien por cierto acusó por “un año de incesantes ataques”.

En una entrevista para el programa Todo para la mujer, Sarmiento recalcó que no entiende porque la insistencia de relacionarla con esta televisora, pues desde que se dio a conocer el estreno de la nueva temporada de La Voz México se especuló que podría ser la conductora, algo que Atala Sarmiento negó rotundamente.

“No entiendo por qué la insistencia con poner mi nombre y usar mi cara para ese programa”, dijo Atala Sarmiento.

Atala en La Voz México

Asimismo, la conductora mencionó que ahora está circulando el rumor de que hay negociaciones y que va a estar al frente del proyecto, en el que participará Belinda, María José, Ricardo Montaner y Christian Nodal.

“Nada de eso es verdad. Ni he hablado con ningún ejecutivo de la televisión Azteca ni he estado en negociaciones con nadie. Ni tengo absolutamente nada que ver no sólo con ‘La Voz’ sino con ningún programa de televisión Azteca”, dijo Atala Sarmiento.

Atala Sarmiento y Daniel Bisogno, ¿amigos de nuevo?

Debido a que la polémica sigue, la conductora pidió que ya dejaran de involucrarla con ese tema. Además, negó haberse reconciliado con Daniel Bisogno, quien fue su compañero en Ventaneando.

“No he tenido comunicación con ninguno de mis ex compañeros. Con el único que si he hablado es con Pedrito Sola, con él sí”, aseguró Atala Sarmiento.

La periodista habló de lo difícil que fue adaptarse a vivir en España, país que ha relajado algunas medidas de confinamiento tras presentar menos contagios por la pandemia de covid-19. Según contó la conductora, ella ya ha podido salir a las calles, pero siguiendo el horario asignado por las autoridades sanitarias.

