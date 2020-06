Aracely Arámbula canta al estilo Ana Bárbara y enamora al público.

¿Ya vieron a Aracely bailando como Ana Bárbara? 😍 pic.twitter.com/h17RyixFu9 — Saul GC (@SaulGC10694257) June 3, 2020

Lo más curioso es la estrofa que cantó y bailó la ex de El Sol, ”sí, lo caché poniéndome el cuerno con otra, qué poca yo no le doy mi cuerpo nada más porque le toca, hay no ni loca, voy a limpiarlo la casa”, por lo que sus seguidores además de quedar enamorados de sus pasos se preguntaron si lleva dedicación especial a alguien.

