Angélica María, sin trabajo ni dinero por el Coronavirus

La situación que se vive a nivel mundial ha traído una fuerte crisis económica de la que ni los famosos se han logrado salvar, al respecto Angélica María de 75 años aseguró al programa matutino ‘Sale el sol’, que se transmite por Imagen Televisión, que al igual que muchos, ella también está pasando por un muy mal momento financiero.

En una pequeña entrevista, vía telefónica, ‘La novia de México’ dijo: ”(La estoy pasando) de la patada, no hay trabajo, no estoy trabajando. Todos los shows que teníamos, pues no (se van a hacer) y yo vivo al día, soy una mujer millonaria en amor, pero no en lanita, entonces si no hay trabajo no hay comida, no hay nada, eso sí es bastante difícil”.

Además, señaló que la pandemia no sólo ha afectado sus bolsillos y su trabajo; también un poco su estado de ánimo ya que se encuentra bastante preocupada; pero confía en que todo tenga un feliz término: ”Quedaron pendientes bastantillas presentaciones, con eso iba a poder vivir medio año y ya no, ya no, pero vamos a ver, este virus está matando a mucha gente. Dios aprieta pero no ahorca, vamos a ver cómo salimos de esto, lo importante es no morirnos”.

