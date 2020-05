Anel Noreña explica por qué preferiría que su nieto no se llamara José

Anel teme que su nieto podría resentir llevar el nombre de un personaje tan relevante como lo fue su abuelito José José

Anel Noreña considera que nombrar a su nieto como su famoso abuelito, José José, no es la mejor idea, pues llevar el nombre de alguien tan relevante podría resultar contraproducente para él.

La que fuera esposa de ‘El Príncipe de la Canción’ explicó que para su nietecito recién nacido, José Patricio, podría representar una verdadera carga llevar el nombre de su abuelo, sobre todo si posee el don del canto de José José.

“No creo que sea lo mejor que le pueda pasar al niño, yo me espantaría, a ver lo que él trae por sí mismo, no porque le adjudiquen un nombre, ¿no? Por eso yo ahorita en la revista estoy viendo José Patricio, pero habían quedado que nada más Patricio, precisamente para no echar carga sobre un angelito que no sabe qué le va a gustar (…) creo que es echarle mucho al niño que (se llame) como su abuelo.. ahora, si es así, pues qué padre, ¿no?, no te digo que no”, señaló en una entrevista para el programa Sale el Sol.

Anel lamentó que aún no ha podido conocer al bebé de su hija Marysol Sosa, pero confía que una vez que pase la contingencia por el COVID-19 podrá hacerlo.

“Estoy con la alegría y la tristeza de no poderlo cargar, de no poder comérmelos a besos a él, a Elenita, mi hija, mi yerno, (a José Patricio) que todavía no lo conozco en persona, pero tengo su foto. Entonces tengo la de Francesca, la de Elena y la de él en mi recámara, pues todavía no nos ponemos de acuerdo para hacer una videollamada”, señaló la actriz.

Me gusta: Me gusta Cargando...