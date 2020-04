Andrew Lloyd Webber, en línea cada viernes con los musicales que ha creado

El compositor, director y productor teatral londinense Andrew Lloyd Webber, estrenará en línea, cada viernes, los musicales que ha creado a lo largo de su carrera, esto bajo la idea de The shows must go on (Los shows deben continuar), frase en plural empleada en el teatro cuando, ante los inconvenientes, el telón debe levantarse.

El compositor compartió que la transmisión de sus obras iniciaría con la adaptación del año 2000 de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, protagonizada por Donny Osmond, Joan Collins y Richard Attenborough, hoy, a las 7 de la noche, hora del Reino Unido. Las obras estarás disponibles por dos días y no tendrán ningún costo, sin embargo, el canal oficial de The shows must go on, pide donar a diversas causas artísticas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Me gusta: Me gusta Cargando...