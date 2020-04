Anahí aguanta el “trolleo” y se defiende por su receta de enfrijoladas

Luego de que este martes 21 de abril, Anahí se convirtiera en tendencia gracias a un video en el que da una “receta” para preparar enfrijoladas, ella se defendió en intentó explicar por qué había hecho ese video y la forma tan básica de la preparación de uno de los platillos mexicanos favoritos de muchos.

“Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página http://ANbyanahi.com, suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y ¡que tienen casi un año! hasta encontrar algo para hacer chiste. La verdad gracias”, escribió la cantante en sus redes sociales.

La también actriz lo tomó con mucho humor, tanto, que luego de algunos comentarios de burlas, ella sólo respondió “Síganme para más recetas”.

En cuanto a las razones de la preparación, que fue criticada por uso de tortillas frías, y la mención de ingredientes que normalmente no se usarían para tal, y que tampoco estaban en el video, aseguró: “Bueno, en mi defensa estaba embarazada, se me antojaban cosas muy raras, Jaaaaaa ok, no”.

También reconoció que su “platillo” no se veía nada suculento, y respondió a un comentario del chef Benito Molina, que decía: “¡Acabo de ver el video! Creo que necesito un mezcal aunque sean la 9 de la mañana en Ensenada. No manches, Albahaca, Tofu, Tortillas de nopal, Anahí, Bravo!”.

Al respecto, la exrbd tomó con simpatía el comentario del experto: “Ay, soy fan del chef Benito y su esposa. ¡Me encantaba su programa! Abusé con el tofu, ¿verdad?”.

Posteriormente, colocó otro tuit enfocándose a otro tema, que es el que actualmente vivimos refiriéndose a la crisis por Coronavirus y la cuarentena que afecta ya a varios negocios:

“En temas que SÍ importan, hoy todos necesitamos de todos. Si quieres anunciar tu negocio o puedo ayudarte publicando algo aquí, cuenta con eso. Escríbeme”.

Con estos mensajes, Annie sorteó el “trolleo” exitosamente, cosa que también fue aplaudida tanto por sus seguidores, como por los que no lo son, pues en vez de enojarse, a todo respondió de buena manera.

Y por si les queda duda de su experiencia en la cocina, aquí les dejamos un nuevo platillo hecho por sus manitas, unas deliciosas enchiladas de lechuga.

