Alessandra Rosaldo sin filtros: la cantante confesó qué la enamoró de Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo se mostró sin filtros y reveló varios aspectos importantes de su vida, como sus gustos favoritos, el gran amor que le profesa a su hija Aitana y la forma en que se enamoró del comediante mexicano, Eugenio Derbez.

La vocalista de Sentidos Opuestos publicó un video en su canal de YouTube, donde respondió a 100 preguntas de sus seguidores para que la conocieran mejor.

En esta grabación confesó que odia a las arañas, es muy celosa, su fruta favorita es el plátano y tiene una predilección por la comida salada, aunque le encantan las crepas con azúcar, mantequilla y canela.

Alessandra resaltó que una de sus actividades favoritas es ser mamá de Aitana, ya que la niña tiene un carácter muy similar al suyo y la sorprende cada día.

Alessandra Rosaldo se mostró sin filtros y reveló varios aspectos importantes de su vida.

Aceptó que no volvería a tener un hijo, ya que la niña de cinco años llena todo su mundo.

“Aitana es el amor de mi vida. Aitana es todo lo que soñé y mucho más, no necesitamos más”, respondió la famosa de 48 años.

Pero lo que más llamó la atención fue la emotiva forma en la que se refirió a su esposo Eugenio Derbez. La cantante y actriz mencionó que le atrae mucho el cuerpo del comediante: “Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara”.

Añadió que le gustan varios aspectos de su relación con el humorista mexicano, pero especialmente su forma de desenvolverse en la vida.

“De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más. Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, explicó

Dijo que rara vez se ríe de los chistes de Derbez, quien jamás lava los trates y con trabajos calienta su comida.

A pesar de sus amorosas palabras, Alessandra no pudo olvidar la comicidad y también dijo que rara vez se ríe de los chistes de Derbez, quien jamás lava los trates y con trabajos calienta su comida.

La llegada de Alessandra Rosaldo al mundo fitness

Además de estar lista para su regreso a la pantalla grande, la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo ha plagado de ejercicio y entrenamientos las redes sociales junto a su hermana, la nutrióloga Mariana Sánchez, uno de sus pilares en momentos más oscuros, según confesó a Efe.

“Siempre fui deportista hasta hace como dos años y pico que abandoné el ejercicio y caí en un círculo vicioso de no comer bien, sedentarismo, de no apapacharme (darme cariño) a mí misma y eso me llevó a subir de peso, a no sentirme cómoda con mi cuerpo, etcétera, y ella (Mariana) fue quien me inspiró. Le dije ‘por favor entréname y ayúdame’”, contó la cantante en entrevista telefónica con Efe.

Según Rosaldo, la instalación de su hermana en California hace aproximadamente nueve meses, lugar en el que ella reside junto a su esposo Eugenio Derbez y su hija Aitana, fue lo que la hizo comenzar a cambiar sus hábitos, y a la vez motivar cada vez a más mujeres.

Así sucedió durante 30 domingos hasta la llegada de la pandemia, pero eso no las detuvo, pues fue Mariana quien propuso llevar a cabo estos mismos ejercicios por medio de redes sociales.

“Ahorita llevamos más de 40 transmisiones en vivo y buscamos darle un respiro a la gente. La idea de hacer ejercicio es dejar la mente sana y el corazón endorfinado”, mencionó Mariana.

Pero no ha sido únicamente Alessandra quien ha sucumbido a la tentación de entrenar con Mariana, pues a estas alturas del proyecto, que se transmite 3 días a la semana por Instagram live, ya las han visitado tanto Eugenio Derbez como sus hijos Aislinn y José Eduardo.

