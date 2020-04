Aislinn Derbez revela las razones por las que enflacó tanto los últimos meses

Ahora que Aislinn Derbez ha estado justo en el ojo del huracán tras dar a conocer su separación del actor Mauricio Ochmann, no resulta extraño que todas las miradas apunten a lo que sube en sus redes; hace un par de días la actriz subió una foto en traje de baño en la que se ve muy delgada, lo que le valió cientos de halagos y alguna que otra crítica.

Sin ningún temor, la hija de Eugenio Derbez dejó muy claro que a ella no le quita el sueño lo que otros piensen de su cuerpo, pues, tras dar a luz a su hija Kailani, inició una fuerte batalla con ella misma al exigirse demasiado para volver a tener una figura esbelta, como antes de embarazarse.

© Instagram/Aislinn Derbez. Aislinn Derbez.

“El cuerpo siempre es algo que nos importa/preocupa demasiado, sobre todo por el hecho de que difícilmente estamos cómodos o contentos con el cuerpo que tenemos. Para mí los últimos dos años han sido un viaje de cambios drásticos en ese aspecto. Nunca me había preocupado por tener que hacer dieta o ejercicio, ya que tengo una genética muy privilegiada”, escribió en Instagram la actriz de La casa de las flores.

Además, la hija del comediante compartió, por primera vez, una imagen de su cuerpo luego de dar a luz en la que se le puede ver con varios kilos de más. En su reflexión, reconoce que en aquellos meses comenzó a exigirse demasiado, sin valorar que acababa de tener a su hija en perfectas condiciones y que lo físico habría podido pasar a segundo plano.

“Tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí. En esos momentos no me daba cuenta de lo exigente, impaciente, dura y poco amorosa que estaba siendo con mi cuerpo sin comprender que gracias a ese maravilloso cuerpo tenía a una bebé perfectamente sana en mis brazos”, apuntó.

Y agregó: “Gracias a mi terapeuta y a que dejé de preocuparme y juzgarme, mi cuerpo comenzó a bajar de peso. Luego, contrariamente, hace seis meses con el duelo de la separación, mi cuerpo lo resintió y comenzó a perder peso rápidamente. Vi que preguntan mucho “Cuál es mi dieta o mi rutina”. Nunca he tenido fijación por lograr cierto tipo de cuerpo. Nunca he sido de dietas ni ejercicio. Comencé a hacer ejercicio por recomendación terapéutica”, afirmó Aislinn en su publicación, además, dijo que lo que realmente le funcionó fue dejar de juzgarse y comenzar a escuchar a su propio cuerpo y dejar de lado las presiones.

A su valiente acto hicieron eco algunas famosas como Sandra Echeverría, quien reconoció que a ella también la criticaron por su imagen luego de convertirse en mamá.

Aislinn recientemente estrenó un podcast en el que ha revelado algunas de las causas de su separación de Mauricio Ochmann, en el nuevo episodio tuvo como invitado a Odin Dupeyron, con quien intercambió ideas acerca de los procesos de separación.

“Nos enseñan a tener cierta seguridad en las relaciones de pareja y, la verdad, es que nada es seguro, así sea el amor de tu vida, nada es seguro en la vida”, compartió la actriz.

