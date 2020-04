Aislinn Derbez confiesa el momento más bochornoso de su vida

Una vez más, José Eduardo Derbez sorprendió a todos los suscriptores de su canal de YouTube, pues luego de ofrecer unas divertidas entrevistas con sus papás, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, ahora le tocó tener una charla muy amena con su hermana mayor, Aislinn Derbez.

La plática resultó de lo más reveladora cuando la actriz habló, como pocas veces lo ha hecho, de un suceso de su vida personal que recuerda con mucha claridad, cuando en el pasado tuvo un bochornoso contratiempo al desmayarse en las calles de Nueva York.

Todo empezó cuando entre los hermanos salieron a relucir las confidencias y hasta las anécdotas que en su momento los hicieron pasar un susto, pero que hoy forman parte de sus recuerdos más graciosos.

“Una vez, me pegó la cruda tan feo que me empezó a hormiguear todo el cuerpo, me empezó a hormiguear las manos, empecé a sudar frío y dije: ‘me voy a morir, me voy a desmayar’”, recordó la actriz durante la simpática charla con su hermano.

Por supuesto, la protagonista de , aseguró que incluso no faltó quien sugirió brindarle asistencia médica. “Me caí, iba yo en Nueva York, estaba estudiando en Nueva York, empecé a sudar frío y me desmayé en la calle y me quisieron llevar al hospital, no me dejé”, narró.

Además, durante la charla que realizaron a través de una video llamada, pues José Eduardo está en México y ella en su casa en Los Ángeles, Aislinn aprovechó para ahondar en otros detalles no conocidos de su pasado.

“Tuve como esta etapa de alcohol como de los 18 a los 24, 25, porque yo decía: ‘Yo no voy a tomar porque me gusta, yo voy a tomar porque me gusta ponerme hasta el queque’. Yo soy alérgica al alcohol, yo creo que también por eso dejé de tomar”, reveló.

La actriz es una mujer que disfruta de cuidar su salud, razón por la cual dejó de tomar alcohol hace ya varios años y admitió que los consejos de su padre, Eugenio Derbez, fueron muy importantes para mantenerse alejada de ese tipo de hábitos.“

¿Te acuerdas que mi papá se quedaba despierto hasta que llegáramos? Y cuando llegábamos lo primero que hacía era pararse en la puerta y decía, ‘¿cómo vienen?’, como policía… yo me acuerdo que primero muerta antes que tomar una gota de alcohol porque me olía como sabueso”, contó la primogénita de Eugenio Derbez quien se tomaba el tiempo para darles consejos a las amigas que la acompañaban a casa.

Aislinn también reconoció la gran influencia que tuvieron las palabras de su papá en Vadhir, quien al igual que ella, no prueba una sola gota de alcohol: “Mi papá nos terminó lavando la cabeza de que el alcohol no era bueno, al grado de que Vadhir y yo como sabrás terminamos sin tomar alcohol”, dijo entre risas.

Me gusta: Me gusta Cargando...