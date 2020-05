Acusan a Susana Zavaleta de escupir a trabajador; así respondió la actriz

Susana Zavaleta fue acusada por el asesor de imagen José Ramón Hernández de haberle escupido en las manos y tratarlo mal cuando trabajó a lado de la actriz hace unos 12 años. Ante las polémicas declaraciones, la también cantante negó haberse comportado de manera grosera con el diseñador.

“Nunca he sido grosera, yo creo que hay gente que quiere hacerse publicidad por medio de estas cosas”, contó Susana Zavaleta durante una entrevista para el programa De primera mano.

Asimismo, la actriz mencionó que en ocasiones las personas hacen tales declaraciones únicamente para tener publicidad, por lo que se negó a hablar más sobre el tema.

“Soy absolutamente neta, entonces ¿cómo le voy a hacer publicidad a alguien que quiere ser alguien?, corazón no caigamos en eso. Te lo pido a ti y ni quiero ahondar en eso”, dijo.

Además de negar haber sido grosera con alguno de sus trabajadores, Susana Zavaleta también aclaró que ella nunca ha hablado mal de su hija ni ha posado para una revista desnuda.

“Nunca he salido encuerada en alguna revista, nunca me he peleado con mi hija y lo he publicado (…) Cuando le digo a alguien de una forma, se lo digo de frente y la gente lo sabe”, concluyó Susana Zavaleta.

Por su parte, el asesor de imagen José Ramón Hernández compartió a principios de marzo en Twitter un video en el que aparece Susana Zavaleta junto al que escribió: “La que me escupió en la mano, aventó aretes y zapatos para que los recogiera…”.

