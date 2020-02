¡Acusan a Maná de extorsión!

Francisco Zapata Arámbula trabajó para el grupo Maná por más de 11 años; fungió como administrador de la empresa musical y otros negocios de sus integrantes. Al paso del tiempo se asoció con ellos por medio de la empresa Staff Artístico, pero las cosas no terminaron bien. Según Francisco, un día fue citado en las oficinas, acusado de desvío de recursos, y obligado a firmar unos documentos que lo despojaban de todo; por esta razón, interpuso una demanda en contra de la agrupación tapatía.

“ME MONTARON UN OPERATIVO”

¿Cuál fue el problema con Maná?

Trabajé en las empresas de la agrupación y en lo personal con algunos de ellos del 2006 al 2017. Según ellos, hubo algunas cosas que estuvieron mal, pero nunca me dijeron exactamente qué. Un día me citaron en la oficina y montaron todo un operativo para decir que había irregularidades de mi parte y, derivado de eso, terminó la relación laboral junto con una empresa de producción (de la que éramos socios).

¿Cómo fue ese encuentro?

Montaron un operativo en cuanto llegué; estuve en una sala de juntas con Ulises (Calleros, mánager de la agrupación), y repentinamente llegaron varias personas y me dijeron que afuera había policías porque había irregularidades. Me tuvieron detenido como cuatro horas, hasta que firmé una serie de documentos en los que renunciaba a cualquier relación laboral que hubiera tenido con sus empresas. Estamos haciendo una denuncia de extorsión por todo ese tiempo que me tuvieron ahí retenido en las oficinas.

Ellos te acusan de varias cosas, ¿demostraron tu culpabilidad?

No. Después de esa reunión me dijeron que firmara, y me dieron a entender que me iban a detener. Yo firmé, y les dije que el día que me muestren cuáles son sus acusaciones, platicamos y se aclara. Fuera de eso, ya no hubo comunicación. Meses después me llegó una denuncia, no sé si de fraude o de abuso de confianza, no recuerdo el término correcto. Ésta se tuvo desde finales del 2017 y no había tenido avance, casualmente, hasta inmediatamente después de que presenté mi denuncia de extorsión, a principios de enero.

“DICEN QUE SAQUÉ DINERO DE LAS COMPAÑÍAS, PERO NO DEMUESTRAN NADA”

¿Qué argumentan en la demanda?

Dicen que, mediante engaños, saqué dinero de las compañías, pero no demuestran nada; afirman que hubo engaños a una contadora, quien declaró ante el Ministerio Público que en ningún momento hubo ningún engaño y que todo era autorizado debidamente por Ulises, que fungía como director general y como mánager de la corporación. El asunto es que, casualmente, después de que denuncié la extorsión, rápidamente hubo un movimiento de esa demanda que no tiene ningún fundamento.

¿Tienes forma de demostrar que tu patrimonio ha sido lícito?

Totalmente.

Durante esos 11 años, ¿fueron amigos?

Surgió una amistad, particularmente con Fernando Olvera (el vocalista). Independientemente de los asuntos que yo llevaba de las empresas, también veía muchos de sus asuntos personales y sus negocios.

Ellos te acusan de desfalco, ¿por qué accediste a firmar los documentos?

Porque temía por mi integridad física; temía por mi vida y por eso firmé.

¿Te privaron de tu libertad?

Sí, no se me permitió salir hasta que firmara. Y me obligaron a ceder mis acciones de la empresa.

¿Qué buscas en estos momentos?

Primero que nada, estoy buscando que me restituyan el valor de esa empresa (Staff Artístico), que la parte laboral sea debidamente liquidada y, sobre todo, que el procedimiento legal que ellos están llevando a cabo sea juzga- do de una forma realmente clara y sin favoritismo, por la gran influencia y las personalidades que son.

Durante todo este tiempo, ¿por qué no habías demandado?

Porque estuve mandando mails a los diferentes integrantes solicitando aclarar la situación. Yo quiero sentarme con Fernando Olvera para aclararlo cara a cara. El problema es que se han dedicado a difamar mi nombre. Yo tuve otro trabajo, y fueron a decir que tuvieran cuidado porque yo había caído en una serie de irregularidades, que al día de hoy no se han comprobado.

¿Qué le dirías a Fernando si lo tuvieras enfrente?

Que no tiene la información completa. No sé por qué Ulises y Lourdes (Olvera, hermana de Fher) se quedaron con la empresa, esto debe aclararse.

