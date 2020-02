Abuelita de Batman vuelve por una noche más

Los cinco cuadros de los que se compone la obra son: Serenidad y Paciencia, Tiempos Modernos, Sidaharta, Me quieres a pesar de lo que dices, y Entonces seremos felices, en los que el público puede ver actitudes tan cotidianas que se han normalizado, pero no por ello dejan de ser menos erróneas. Paloma Mondragón, Flor Zavala, Casandra Márquez, Kari Aguirre, Miguel López, Alex Castillo, Chuy Tovar y Rodolfo Ruiz interpretan a los personajes de esta obra, que nos regaló Alejandro Licona como uno de los textos más representativos de la Comedia Mexicana, y no solo eso: Este texto teatral es a menudo usado en Universidades extranjeras para comprender el lenguaje e idiosincrasia de nuestro país. Los boletos para esta y todas las presentaciones del ciclo están a la venta en Mexland, en el Eje Vial Ponciano Arriaga 267A, en www.saciarteteatro.com, y al teléfono 814 6057.