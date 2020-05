“A veces me siento fea”: Salma Hayek habla sobre sus inseguridades tras envejecer

Salma Hayek es considerada una de las mujeres más hermosas de la industria del espectáculo, siempre ha destacado por su apariencia física y es elogiada frecuentemente por mantenerse luciendo joven a pesar del paso del tiempo, pero como todos, la actriz tiene días malos en los que ella misma no puede ver la belleza que todos admiran en sí misma y durante una reciente entrevista ha confesado que el envejecer le ha provocado algunas inseguridades.

La actriz aceptó que en el pasado se criticaba duramente, pero ahora la famosa ha aprendido a amarse más a sí misma y cuando se ve al espejo piensa en lo mucho que va a gustarse en el futuro, tal como ahora le gusta mucho como se veía cuando tenía 30 o 40 años.

Confesó también que antes no le gustaba mirarse al espejo cuando no llevaba maquillaje ya que se sentía mal con su apariencia: “Me veo en el espejo después de despertar y me siento en malas condiciones, fea y me pregunto a mí misma ‘¿qué me pasó?’. Porque a mi edad, y cuanto más envejeces, el look cansado, no perdona tanto como cuando eras más joven” reveló la famosa.

Salma aseguró que, a pesar de tener días malos, actualmente disfruta no llevar maquillaje ya que siente que no está concentrada en como luce, está pensando en cosas más importantes y así lo ha demostrado en redes sociales donde frecuentemente se le puede ver al natural.

