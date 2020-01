A Cristian Castro le gustan las mujeres gorditas

Tras el amargo momento que vivió Cristian Castro, luego de que una supuesta amante lo confrontara enfrente de su novia, Martha Muvdi, el escándalo parece estar lejos de llegar a su fin, pues la mujer ha sacado a la luz información comprometedora del hijo de Verónica Castro.

En una reciente entrevista, Wendy, la tercera en discordia, reveló que ambos se conocieron en julio del año pasado en un restaurante de Santa Mónica, California, donde ella trabajaba, luego de que esta le pidiera un autógrafo, gesto que no pasó inadvertido por el intérprete de No Hace Falta, pues en ese mismo momento la invitó a asistir a uno de sus conciertos.

“Lo conocí en julio. Yo trabajaba de cajera en un restaurante, en Santa Mónica, California. Él estaba con su compadre, sentí que alguien me miraba y era él; le grité: ‘¡Santo Dios, yo te conozco!’ Le pedí un autógrafo, y me escribió: ‘Para una amiga: Wendy'”, declaró a la revista TV Notas.

“Me dijo: ‘Tú eres tan linda; tengo tanto tiempo que no me piden un autógrafo’; le respondí que me encantaban sus canciones y me comentó que me quería invitar a un concierto que iba a tener acá en Estados Unidos, me pidió mi número y yo misma lo anoté en su celular; dudé que me llamara, pero ese mismo día, como a las 8 de la noche, me marcó y me dijo que le había gustado conocerme”.

Luego de pasar un rato conversando, Castro de 45 años, la volvió a llamar para invitarla al cine. Al llegar al lugar, Wendy asegura que el artista le plantó un beso en la boca y acto seguido la invitó a su casa para ver películas.

“Al llegar me dijo que me parqueara (estacionara), después me metí a su camioneta y al subir me plantó un beso en la boca, me dio la mano y me dijo: ‘Ay, mi Wendy’, y me sonrío. Durante el camino me comentó que ya era un poco tarde y me dijo: ‘¿Por qué no vemos unas películas en mi casa?'”.

Asimismo relató que esa noche la pasaron juntos.

“La primera noche lo hicimos tres veces, pero después uno solo y duraba como 10 minutos, a cada rato tenía que parar porque terminaba y decía: ‘Ay, ay, espérate, espérate’, y ya me paraba … Además él es muy chiquito y como yo estoy bien gordita … (ríe)”.

De acuerdo con declaraciones de Wendy, Cristian gusta de mujeres “gordas”.

“Él me confesó que le fascinan las gorditas porque ésa es su fantasía, lo vuelve loco el porno de gordas y cuando lo veía me llamaba, que le urgía”, afirmó.

Los problemas entre ellos comenzaron luego de que viera una fotografía de él con su novia, motivo por el cual lo confrontó.

“No me dijo que tenía una novia, le dije que no quería verlo más, y me dijo: ‘Discúlpame si te hice sentir mal, Wendy, pero podemos seguir siendo amigos'”.

Me gusta: Me gusta Cargando...