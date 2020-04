‘Yo inventé el escorpión’; Hugo Sánchez se adjudica el remate que hizo famoso a Higuita

En una entrevista con El Chiringuito TV de España, Hugo Sánchez habló sobre su infancia como hijo de un futbolista. Confesó que el entrenamiento era arduo y divertido, pues buscaba nuevas formas de definir al arco. Una de ellas fue con el famoso escorpión, movimiento que hizo famoso el portero colombiano René Higuita en Londres en 1995.

“Me gustaba rematar con cualquier parte del cuerpo y la repetición es la mejor forma para llegar a la excelencia. Hasta inventé el escorpión, Higuita lo hizo famoso en Inglaterra. Yo le puse el nombre y le agradecí a Higuita que lo haya hecho famoso en Wembley”, dijo el Pentapichichi.

En un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra en 1995, Higuita se atrevió a hacer un escorpión en Wembley, despejando un balón alto que iba a su portería saltando hacia adelante e impactando el balón con los tacos por encima de la espalda, en una posición más propia de yoga.

REAL MADRID

El exjugador del cuando Merengue habló también de la actualidad del equipo y de como Harry Kane pudo ser el perfecto sustituto de Cristiano Ronaldo para complementar a Karim Benzema en la ofensiva merengue.

“Harry Kane habría sido el idóneo para sustituir a Cristiano en cuanto a goles se refiere. En la forma de anotar los goles o de ocupar esa posición creo que está Benzema, ha asumido la responsabilidad y el liderazgo del equipo lo ha tomado después de que se fue Cristiano. Benzema estaba en un segundo término con el protagonismo, pero sí le hace falta un goleador nato a su lado para que él pueda desarrollar más su talento”.

Por otro lado, confesó que él se ha identificado con el Radamel Falcao, el delantero colombiano que llegó a España en el 2011 con el Atlético de Madrid.

“Falcao me recordaba mucho a mí. Vi que estaba metiendo goles de cualquier forma en ese momento me identifiqué con él. Lamentablemente se lesionó y ya no fue el mismo, aunque sigue brillando en otros equipos”, dijo.

