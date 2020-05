“Yo fui hippie, me tocó estar en Avandaro”: Enrique Bermúdez

Un pasado contrastante. Enrique Bermúdez es considerado por muchos como el mejor narrador de futbol del país, donde ha apropiado frases peculiares como “tirititito”, “la tenía, era suya y la dejó ir”, entre otras. Sin embargo, el Perro ha dejado ver -aunque poco- algunos detalles de su pasado, donde tuvo una etapa de rebeldía.

Durante una entrevista con Javier Alarcón que fue transmitida en vivo vía Youtube, Bermúdez compartió un poco sobre su época de juventud donde fue hippie y tenía el cabello largo.

Además, el Perro se declaró fanático de The Beatles e incluso mencionó que asistió al histórico festival de Avandaro, en 1971.

“Yo fui hippie, aunque no lo crean. Hacíamos teatro. Me tocó estar en Avandaro, pero como uno de los miles. Sí me tocó vivirlo, ahí con mi greña y entre miles. Fue impresionante”, señaló Enrique Bermúdez.

Finalmente, para cerrar el tema de sus gustos musicales, compartió que formaba parte de una banda donde él era el cantate y aprovechó para interpretar un fragmento de la canción “Popotitos”, de Enrique Guzmán.

MARTINOLI, UN GRAN NARRADOR

Durante la entrevista, Javier Alarcón aprovechó para preguntarle su opinión sobre el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, a lo que el Perro Bermúdez respondió que es un gran narrador con un estilo peculiar.

“Es un gran narrador, sin duda alguna. Tengo buena relación con él. Ha generado un estilo diferente, que le gusta a muchos y a otros no, pero su estilo ha tenido mucho éxito”, señaló.

